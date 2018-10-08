Babacan Premium'da teslimler başlıyor

Ulaşım kolaylığı ve merkezi konumuyla konut alıcılarını kazançlı yatırımla buluşturan projenin ilk etabı ekim sonunda, ikinci etabı ise 2019 Haziran'da teslim edilecek. Sektördeki canlılığı diri tutmak adına çaba sarf eden şirket, bu sayede yatırımcılarına verdiği sözü tutacak.

Babacan, "Yatırımcılarımıza Babacan Premium'u ekimde teslim edeceğimize dair söz vermiştik. Sektördeki öncü girişimimiz sayesinde inşaat çalışmalarımızda hız kesmedik. Bu duruşumuzla sektöre yol gösterici olduk." ifadelerini kullandı.

Projenin E-5 üzerindeki konumunun yanı sıra sunduğu tatil köyü konforuyla yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından ciddi bir talep gördüğünü kaydeden Babacan, "Yatırımcılarımızdan gelen talep her dönemde dinamik kaldı. Biz de inşaat çalışmalarımızı hiçbir zaman yavaşlatmadık. Teslimlerine başlayacağımız projemiz aracılığıyla yatırımcılarımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu içerisindeyiz. Projemizin ikinci etabını ise 2019 Haziran'da teslim edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

