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Babacan Premium'da teslimler başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:01 | Son Güncelleme

Babacan Holding, Babacan Premium Projesi'nin ilk etabında ay sonunda teslimatlara başlayacak

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, yükselen döviz kuruyla birlikte artışa geçen maliyetlere rağmen, inşaat çalışmalarında hız kesmedi. Şirketin Babacan Premium Projesi'nde ilk teslimler ay sonunda başlayacak.

Babacan Holding'in açıklamasına göre, yükselen döviz kuruyla birlikte maliyelerin artmasına rağmen çalışmalarına ara vermeyen şirket, Beylikdüzü E-5 üzerinde konumlanan Babacan Premium'da teslimlere başlıyor.

Ulaşım kolaylığı ve merkezi konumuyla konut alıcılarını kazançlı yatırımla buluşturan projenin ilk etabı ekim sonunda, ikinci etabı ise 2019 Haziran'da teslim edilecek. Sektördeki canlılığı diri tutmak adına çaba sarf eden şirket, bu sayede yatırımcılarına verdiği sözü tutacak.

Bulunduğu lokasyon itibarıyla yatırımcıların dikkatini çeken Babacan Premium, E-5'e ve metrobüs durağına 100 metre, Atatürk Havalimanı'na 15 kilometre mesafede konumlanıyor.

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- "İşlerimizi yavaşlatmadık"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, şirket olarak yatırımcıların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak ve sektördeki canlılığı diri tutmak adına mevcut projelerin inşaat çalışmalarını hızlandırdıklarını vurguladı.

Babacan, "Yatırımcılarımıza Babacan Premium'u ekimde teslim edeceğimize dair söz vermiştik. Sektördeki öncü girişimimiz sayesinde inşaat çalışmalarımızda hız kesmedik. Bu duruşumuzla sektöre yol gösterici olduk." ifadelerini kullandı.

Projenin E-5 üzerindeki konumunun yanı sıra sunduğu tatil köyü konforuyla yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından ciddi bir talep gördüğünü kaydeden Babacan, "Yatırımcılarımızdan gelen talep her dönemde dinamik kaldı. Biz de inşaat çalışmalarımızı hiçbir zaman yavaşlatmadık. Teslimlerine başlayacağımız projemiz aracılığıyla yatırımcılarımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu içerisindeyiz. Projemizin ikinci etabını ise 2019 Haziran'da teslim edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

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