FİNANS

Babacan'dan konut alana eşyası hediye

FİNANS HABERLERİ  | 05.05.2019 12:00 | Son Güncelleme

Babacan Holding, Babacan Premium ve Babacan Palace projelerinde konut alan müşterilerine, dairelerini satış fiyatına herhangi bir fark koymadan eşyalı şekilde teslim edecek - Babacan Holding Üst Yöneticisi Mehmet Babacan: - "Ramazan ayı münasebetiyle bayram tadında bir kampanya harekete geçirdik. Daire fiyatlarını hiçbir şekilde değiştirmeden bizden konut alanlara eşyalı teslimat yapıyoruz" - "Mobilyası, perdesi, halısı... her şeyiyle 1+1, 2+1 ve 3+1 daireleri tertemiz ve eşyalı teslim ediyoruz. Dairesini alan kişi direkt girip oturmaya başlayabilecek"

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, Ramazan Bayramı'nın sonuna kadar sürecek yeni kampanyaları kapsamında, daire satın alan kişilere herhangi bir fiyat farkı koymadan konutu eşyalı olarak teslim edeceklerini söyledi.

Babacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genelde kampanyasız dönemlerinin olmadığını kaydederek, tüketicilere yönelik çok ciddi fırsatlar sunan yeni bir kampanyayı harekete geçirdiklerini bildirdi.

Yarın ramazan ayının başlayacağını anımsatan Babacan, "Ramazan ayı münasebetiyle bayram tadında bir kampanya harekete geçirdik. Daire fiyatlarını hiçbir şekilde değiştirmeden bizden konut alanlara eşyalı teslimat yapıyoruz. Mobilyası, perdesi, halısı... her şeyiyle 1+1, 2+1 ve 3+1 daireleri tertemiz ve eşyalı teslim ediyoruz." diye konuştu.

Babacan, dairesini alan kişinin direkt girip oturabileceğini belirterek, yaşama hemen başlayabileceğini aktardı.

Şu anda teslime yakın ve teslim edebilecekleri projelerde kampanyayı hayata geçirdiklerini aktaran Babacan, hatta müşterinin isteği doğrultusunda mobilya, perde ve halıların rengini de değiştirebileceklerini söyledi.

Babacan, kampanyanın halihazırda bin 9 konuttan oluşan Babacan Premium ile Babacan Palace projelerinde olduğunu kaydederek, bin 9 konutlu Premium'da konutların yüzde 75'e yakınının satıldığını, ilk etaptaki dairelerin teslim edildiğini, ikinci etabın da 2 aya kadar edileceğini anlattı.

- "Ramazan Bayramı'nın sonuna kadar geçerli"

Babacan, otel konforuna sahip Palace projelerinde de yaşamın başladığını belirterek, iki projede kampanyanın geçerli olduğunu yineledi.

Mehmet Babacan, "Bu kampanya Ramazan Bayramı'nın sonuna kadar geçerlidir. Fiyat farkı da koymuyoruz." diye konuştu.

Son 1-2 yılda inşaat maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını dile getiren Babacan, kampanyanın geçerli olduğu iki projede bu farkı satış fiyatlarına yansıtmadıklarını ifade etti.

Şu anda satışı süren dairelerde 1+1, 2+1 ve 3+1 tiplerin bulunduğunu belirten Babacan, 1+1'lerinde 300 bin liradan, 2+1'lerin 475 bin liradan, 3+1'lerin de 625 bin liradan başladığını söyledi.

Babacan, kendi bünyelerinde vade farksız 40 aya kadar taksitlendirme de yapabildiklerini kaydederek, tüketici isterse konut kredisi de kullanabileceğini bildirdi.

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