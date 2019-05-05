Babacan'dan konut alana eşyası hediye

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, Ramazan Bayramı'nın sonuna kadar sürecek yeni kampanyaları kapsamında, daire satın alan kişilere herhangi bir fiyat farkı koymadan konutu eşyalı olarak teslim edeceklerini söyledi.

Babacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genelde kampanyasız dönemlerinin olmadığını kaydederek, tüketicilere yönelik çok ciddi fırsatlar sunan yeni bir kampanyayı harekete geçirdiklerini bildirdi.

Yarın ramazan ayının başlayacağını anımsatan Babacan, "Ramazan ayı münasebetiyle bayram tadında bir kampanya harekete geçirdik. Daire fiyatlarını hiçbir şekilde değiştirmeden bizden konut alanlara eşyalı teslimat yapıyoruz. Mobilyası, perdesi, halısı... her şeyiyle 1+1, 2+1 ve 3+1 daireleri tertemiz ve eşyalı teslim ediyoruz." diye konuştu.

Babacan, dairesini alan kişinin direkt girip oturabileceğini belirterek, yaşama hemen başlayabileceğini aktardı.

Şu anda teslime yakın ve teslim edebilecekleri projelerde kampanyayı hayata geçirdiklerini aktaran Babacan, hatta müşterinin isteği doğrultusunda mobilya, perde ve halıların rengini de değiştirebileceklerini söyledi.