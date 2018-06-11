FİNANS

Babalar Günü alışverişinin dört birini elektronik ürünler oluşturuyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

HEPSİBURADA, bu sene aynı tarihlere rastlayan Ramazan Bayramı ve Babalar Günü için 14 milyon ürün çeşidini hediye almak isteyen müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Babalar Günü alışverişinin dört birini elektronik ürünler oluşturuyor

İSTANBUL, (DHA)- HEPSİBURADA, bu sene aynı tarihlere rastlayan Ramazan Bayramı ve Babalar Günü için 14 milyon ürün çeşidini hediye almak isteyen müşterilerinin beğenisine sunuyor. Firmanın trend verilerine göre Babalar Günü döneminde alışveriş yapanların dörtte biri elektronik ürün kategorisini tercih ediyor.

Verilere göre yüzde 15 oranında bilgisayar kategorisi tercih edilirken, yüzde 12 ile oto aksesuarı ve yüzde 11 oranda da giyim kategorisine ilgi gösteriliyor. Babalarını sevindirmek isteyenler bu kategorilerden en çok tıraş makinesi, polo yaka t-shirt, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ses sistemi, oyun konsolu, spor giyim ve malzemelerine rağbet ediyor. Babalar Günü alışverişlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başı çekerken; nüfusa oranla alışveriş yoğunluğuna bakıldığında Muğla, Kırklareli ve Çanakkale üst sıralardaki iller olarak görülüyor.

ERKEKLER DAHA FAZLA BAYRAM ALIŞVERİŞİ YAPIYOR

Bayram dönemi verilerine göre Hepsiburada en çok tercih edilen ürünleri hediyelik çikolata ve şeker, kolonya, kitap, spor malzemeleri ve giyim olarak sıraladı. Bayram için en çok 35-45 yaş grubu alışveriş yaparken, erkeklerin bayram alışverişine kadınlara göre daha çok ilgi gösterdiği belirtildi. Bayram hediyesi alanlar geçen seneye göre 2 kat artış gösterdi. Ayrıca bayramda miniklerin yüzünü güldürmek isteyenler en çok oyuncak, giyim, bilgisayar oyunu, bisiklet ve scooter hediye almayı tercih etti.

Firma bu dönem için özel indirimler de hazırladı. Buna göre oyun bilgisayarları ve konsollarında yüzde 65, telefon ve aksesuarlarında yüzde 40, TV ve ses sistemlerinde yüzde 42, hobi ve züccaciye ve mutfak ürünlerinde yüzde 55’e varan indirimler ve diğer tüm kategorilerdeki sürpriz indirimler tüketicileri bekliyor.

(FOTOĞRAFLI)

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü (2)Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü (2)
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı temeli atıldıÇukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı temeli atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Niğde’de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti

Niğde’de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü (2)

Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü (2)

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı temeli atıldı

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı temeli atıldı

Muhtar Kent'ten gençlere altın öğütler

Muhtar Kent'ten gençlere altın öğütler

Samanın fiyatı, geçen yıla oranla yüzde 100 arttı

Samanın fiyatı, geçen yıla oranla yüzde 100 arttı

Trump G-7 ortak bildirisine onay vermedi, Singapur’a geçiyor

Trump G-7 ortak bildirisine onay vermedi, Singapur’a geçiyor

Çerez olarak tüketiliyordu, şimdi bir kentin ekonomisi oldu

Çerez olarak tüketiliyordu, şimdi bir kentin ekonomisi oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.