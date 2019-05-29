Babalar Günü’nde de hediyenin adresi Beymen

İSTANBUL (AA) - Beymen, Babalar Günü’nde farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki sayısız hediye seçenekleri ile alışverişin tek adresi olmaya devam ediyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen, tüm özel gün alışverişlerinde olduğu gibi Babalar Günü’nde de farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki sayısız hediye seçenekleri ile alışverişin tek adresi olmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü sartorial markaların en yeni koleksiyonlarından polo yaka tshirt ve triko ceketlere, sezonun vazgeçilmezi mayolardan ayakkabı ve çanta modellerine, dünyaca ünlü niş parfümlerden zengin aksesuar çeşitlerine pek çok ürün Beymen'lerde ve www.beymen.com adresinde müşterileri bekliyor.

Beymen Satın Alma ekibinden Babalar Günü için hediye önerileri ise şu şekilde:

- Şıklığına Önem Veren Stil Sahibi Babalar İçin

Beymen çatısı altında modaseverlerle buluşan dünyaca ünlü markaların en seçkin hazır giyim koleksiyonları Babalar Günü’nde babasını sevindirmek isteyenlerin ilk tercihi olacak. Modern erkeklerin ihtiyaç duyduğu tüm ürün gruplarını kapsayan, fonksiyonel, rahat, farklı doku ve tarzlardaki tasarımlarıyla özgür kombin seçenekleri sunan Beymen Collection, klasik stil sahibi babalar için dünyaca ünlü sartorial markalar Isaia, Kiton, Corneliani, Canali, Zegna, en seçkin hazır giyim koleksiyonları ile Missoni, Paul Smith, Brunello Cucinelli, Herno’nun da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü markaların en yeni koleksiyonları sayısız hediye seçenekleri ile Beymen'lerde sizleri bekliyor.