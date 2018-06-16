Babalar Günü'ne doğru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, babaların, çocuklarının geleceğe umutla bakmalarını ve onların da ailelerine ve ülkelerine faydalı birer birey olmaları sağlamakla yükümlü olduklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumun temel direği olan aile yapısının korunması için hiçbir özveriden kaçınmayan babaların, aynı zamanda yüklendikleri manevi sorumlulukları da unutmayarak, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasını sağladıklarını ifade etti.

Babaların, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek ve onlara birey, toplum, vatan ve millet sevgisini kazandırmak zorunda olduklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Babalar olarak, çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını ve onların da ailelerine ve ülkelerine faydalı birer birey olmaları sağlamakla yükümlüyüz. Bunu, onların dinamizmini, girişimcilik ruhu ile geliştirerek, üretimi, verimliliği ve kaliteyi öne çıkaran düşünsel planları eyleme dönüştürerek yapabiliriz. Bu yönde çocuklarımıza güvenerek, onların yolunu açmalıyız."