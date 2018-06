Babalar Günü'ne doğru

Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, babaların çocukları üzerinde sevgisini her zaman hissettirdiğinin ve her zaman çocuklarının yanında olduklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu nedenle sadece Babalar Günü'nde değil, yılın her gününde babalara saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

Hisarcıklıoğlu, "Çocuklar olarak babalarımıza vereceğimiz en büyük hediye sağladıkları imkanları en iyi şekilde değerlendirerek ülkesine, milletine faydalı evlatlar olabilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına, dünyanın en zor ve yüce görevlerinden birini üstlenmiş olan babalarımızı kutluyor, onları saygılarımla selamlıyorum.'' ifadelerini kullandı.