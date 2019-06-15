FİNANS

Babalar Günü'ne doğru

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Türk iş dünyası adına, dünyanın en zor ve yüce görevlerinden birini üstlenmiş olan babalarımızı kutluyor, onları saygılarımla selamlıyorum"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası adına, dünyanın en zor ve yüce görevlerinden birini üstlenmiş olan babalarımızı kutluyor, onları saygılarımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, ailesinin mutluluğu ve çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak adına fedakarlıktan kaçınmayan babaların, her türlü övgüye ve saygıya layık olduğunu belirtti.

Tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan babaların, sevgileri ve kanat geren, kollayan tavırlarıyla her çocuğun ilk ve gerçek kahramanı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ailenin iki temel direğinden birisi olan babalarımızdan alacağımız dersler, hayat boyu bize rehberlik edecektir. Onlar, yanımızda olsalar da olamasalar da daima bizim yol göstericimiz ve hayatımızın en önemli parçalarıdır. Onlara duyduğumuz vefa borcu hem insanlığımızın hem inancımızın bir gereğidir. Evlatlara düşen, babalarımızın bizler için çizmek istedikleri aydınlık geleceğe ve özveriye sahip çıkmaktır. Türk iş dünyası adına, dünyanın en zor ve yüce görevlerinden birini üstlenmiş olan babalarımızı kutluyor, onları saygılarımla selamlıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
babalar günü Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB

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