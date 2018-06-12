FİNANS

Babalar Günü'nün adresi Turkcell Platinum Off-Road Park

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 09:34 | Son Güncelleme

Babalar Günü'nde adrenalin dolu hediyenin adresi Turkcell Platinum Off-Road Park olacak

İSTANBUL (AA) - Babalar Günü'nde adrenalin dolu hediyenin adresi Maslak'taki Turkcell Platinum Off-Road Park olacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Babalar Günü için artık klasikleşen hediyelerden sıkılanlar, "babama ne alacağım" diye kara kara düşünüp farklı alternatif arayanlar, bu özel günde babasıyla birlikte off-road sporunun adrenalin dolu dünyasındaki yerini alabilecek.

Off-road heyecanını Maslak'ta şehrin göbeğine taşıyan ve herkesin deneyimine açık olan Turkcell Platinum Off-Road Park'ta, babalar ile birlikte off-road eğitimi alınabiliyor, özel olarak hazırlanan arazi araçlarıyla sürüş keyif yaşatılıyor.

Turkcell Platinum Off-Road Park'a gelecek tüm Platinum müşterileri, yüzde 50 indirimli olarak pisti kullanabilirken, eğitim paketleri de satın alabiliyor. Bunun yanı sıra her hafta 30 Turkcell Platinum kullanıcısı, çift kişilik off-road eğitimi kazanma ayrıcalığı yaşıyor.

Yüzde 50 indirim kodu ve çift kişilik eğitim şansı için Turkcell Platinum uygulamasına girmek yeterli oluyor.

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