Babalar Günü'nün adresi Turkcell Platinum Off-Road Park

İSTANBUL (AA) - Babalar Günü'nde adrenalin dolu hediyenin adresi Maslak'taki Turkcell Platinum Off-Road Park olacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Babalar Günü için artık klasikleşen hediyelerden sıkılanlar, "babama ne alacağım" diye kara kara düşünüp farklı alternatif arayanlar, bu özel günde babasıyla birlikte off-road sporunun adrenalin dolu dünyasındaki yerini alabilecek.

Off-road heyecanını Maslak'ta şehrin göbeğine taşıyan ve herkesin deneyimine açık olan Turkcell Platinum Off-Road Park'ta, babalar ile birlikte off-road eğitimi alınabiliyor, özel olarak hazırlanan arazi araçlarıyla sürüş keyif yaşatılıyor.

Turkcell Platinum Off-Road Park'a gelecek tüm Platinum müşterileri, yüzde 50 indirimli olarak pisti kullanabilirken, eğitim paketleri de satın alabiliyor. Bunun yanı sıra her hafta 30 Turkcell Platinum kullanıcısı, çift kişilik off-road eğitimi kazanma ayrıcalığı yaşıyor.

Yüzde 50 indirim kodu ve çift kişilik eğitim şansı için Turkcell Platinum uygulamasına girmek yeterli oluyor.

