Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 1991 yılında inşaatına başlanan, 2011 yılında AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in girişimleriyle yapımı hızlandırılıp inşaatı tamamlanan ancak vanaları çalındığı için hizmete girmeyen Babasultan Sulama Suyu Barajı, açıldı. Yeni vanaların takılmasıyla 2 ay gecikmeli faaliyete geçen barajdan akan suyla, İnegöl'ün verimli tarım arazilerinin sulanmasına başlandı.

İnegöl'de Ahmet Türkel Çevre Yolu kenarında düzenlenen törende vanalar açılarak patates tarlasında sulama başlatıldı. Törende konuşan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "İnegöl ovasının büyük bir hayalini gerçekleştirdik. Babasultan Barajı'ndan gelen suyu tarlaya vererek sulamayı başlattık. Barajdan yaklaşık 41 bin dönüm alan sulanacak. Ortaköy ve Deydinler civarına kadar uzanıyor tarım alanları. Bu projenin çok önemli bir maliyeti vardı, gerçekleşmesi için müthiş bir performans sergilemek gerekiyordu. Bu performansı da Bursa Milletvekilimiz Hüseyin Şahin sergiledi. Tüm çiftçilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

MALİYET DÜŞTÜ

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de "Bugün bizim için de mutlu bir gün. Çok uzun yıllardır beklenen bir hizmet. Toprak su ile buluştu. Yerinde incelemek için geldik, çok mutluyuz" diyerek başladığı konuşmasında şunları kaydetti:

"41 bin dönüm alanda su toprakla buluşuyor. Allah bol bereket versin, mahsul değerini bulsun, ürün kalitemiz artsın. Bu konuda büyük Türkiye Cumhuriyetinin imkânları, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Orman ve Su İşleri Bakanımızın çok büyük desteği var. Kendilerine müteşekkiriz. Yılların hayali gerçekleşti. Çiftçimiz mutlu. Yerin altına döşenen su şebekesinden cazibeyle gelen su ürünü suluyor. Hidrant ve vanaların çalınması nedeniyle 2 aylık bir gecikme oldu. Bölge Müdürümüz hidrant ve vanaları yerine taktırarak çiftçimizi mağdur etmediler. Yaz mevsimine girerken ihtiyaç olacağını belirttiler. Alın terimizin karşılığı fıskiyelerden bereket olarak akıyor. 4 yıl önce Babasultan Barajı'nda su biriktiğinde yer altı şebekesi ihalesi yapıldığında gazeteleri tek tek ziyaret etmiştim, 'En büyük hayalim bu suyun toprakla buluşmasıdır' demiştim. Şükür bitmiş. Ziraat Odası Başkanım da bunu bize göstermek için davet etti. Allah herkesten razı olsun. Bundan faydalanmak için çiftçilerimizin BUSKİ binasından üye olmaları gerekiyor. Şu ana kadar yüzde 10 nispetinde beklenen gerçekleşti. Bir an önce üye olup sayaç ve kartlarını alırlarsa biz de bu konuda hizmetin herkese ulaştığını görürüz. Bir öncekinin çok çok daha altında maliyet olduğu belirtiliyor. 10'da 1 maliyete düşmüş durumda. Hükümetimizin ziraatçısına sağladığı bir faydadır. Allah utandırmasın."

Konuşmaların ardından vanalar açılarak tarlalar sulandı. Ardından ise Ziraat Odası yönetimi tarafından Şahin'e teşekkür plaketi takdim edildi.