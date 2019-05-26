Yaklaşık 10 milyon dolar yatırım yapılan ve bir süre önce devreye alınan projeyle klasik buhar teknolojisi kullanılarak 20 bin hanenin bir yılda kullandığı elektriğe eş değer enerji üretiliyor.

Fabrikada ilk olarak kurdukları değirmen yenileme torbalı filtreleme sistemiyle toz emisyonu olarak dünya standartlarının altında bir üretime geçtiklerini ve ifade eden Keretli, "Bugüne kadar yaptığımız 150 milyon dolarlık yatırımlarla yıllık klinker (çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü) üretimimizi 1,2 milyon, çimento üretimini de 1,5 milyon tona çıkardık. Bu yıl, fabrikamız için ciddi yatırım yaptığımız bir yıl oldu." dedi.

- "20 bin hanenin elektriğine eş değer"

Atık ısıdan elektrik enerjisi ürettikleri yatırımlarını tamamlayarak devreye aldıklarını anlatan Keretli, şöyle konuştu:

"Teknolojik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında fabrikamızda kurduğumuz 6,23 megavat gücünde Elektrik Enerjisi Üretimi Tesisi ile açığa çıkan atık ısıyı yeniden değerlendiriyoruz. 10 milyon dolarlık yatırım yaptığımız tesisle fabrika üretim hattının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yüzde 30'unu karşılamış ve ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş olacağız. Yani, bacalardan açığa çıkan atık ısıyı değerlendirerek, ihtiyaç duyduğumuz yıllık 110 milyon kilovatsaat enerjinin, 35 milyon kilovatsaatini kendimiz üreteceğiz. Bu da yaklaşık 20 bin hanenin bir yılda kullandığı elektriğe denk gelmektedir. Bu sayede dışarıdan kullanılan enerji miktarlarında düşüş olacağından tesisin enerji giderlerinde de tasarruf etmiş olacağız ayrıca bu yatırımımızı planladığımız tarihten 3 ay önce tamamlamış olmamız da ayrı bir mutluluk kaynağıdır."