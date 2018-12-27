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Badak: Fuarcılıktan 10 milyar euro gelir mümkün

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 10:01 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de Milli Fuarcılık başlıklı doktora tezi hazırlayan Ak Parti eski milletvekili Sadık Badak, Uluslararası Fuarcılık Yönetim Sistemi ile ilk yılda yurtdışından 900 bin ziyaretçi ve 10 milyar euro gelir sağlanabileceğini söyledi.

Badak: Fuarcılıktan 10 milyar euro gelir mümkün

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'de Milli Fuarcılık başlıklı doktora tezi hazırlayan Ak Parti eski milletvekili Sadık Badak, Uluslararası Fuarcılık Yönetim Sistemi ile ilk yılda yurtdışından 900 bin ziyaretçi ve 10 milyar euro gelir sağlanabileceğini söyledi.
Antalya'da ANFAŞ Expo Center'in kurucularından Ak Parti eski milletvekili Sadık Badak, Türkiye'de milli fuarcılığın durum tespiti ve gelişimine yönelik doktora tezi hazırladı. Badak, makine sanayi, deri, tekstil ve moda, beyaz eşya ve mobilya, turizm ve havayolu taşımacılığı, uluslararası inşaat taahhüt gibi pek çok imalat ve hizmet sektöründe Türkiye'nin ilk 10'da olmasına rağmen uluslararası fuarcılık konusunda ülkemizin gelişemediğine dikkati çekti. Badak tezinde, hiçbir Türk organizasyon şirketinin yurt dışında uluslararası fuar düzenleyecek nitelik ve kabiliyete erişememiş olmasının nedenlerini incelediği, tespitler yaptığı ve çözüm önerileri üzerinde durduğunu kaydetti.
SAĞLIKLI ERİŞİM YOK
Türkiye'de fuarcılığın ürettiği fayda ve detaylı istatistik bilgilere sağlıklı erişilemediğini kaydeden Badak, “1980'lerde İstanbul'dan bazı fuarcılık kuruluşları Avrupa standardında fuarlar organize etmeye başladılarsa da Türk fuarcılığını geliştirmek, bakanlık düzeyinde bürokrasinin ve siyasi karar vericilerin gündemine girmemiştir. Sektörü münhasıran düzenleyecek ve geliştirecek birinci derece mevzuat oluşmamış, fuarcılık, bir meslek olarak ele alınmamıştır" diye konuştu.
ULUSLARARASI FUARCILIK YÖNETİM SİSTEMİ
Çalışmasında dünya fuarcılığını da ülkelere göre kapsamlı şekilde ele alan Sadık Badak, uluslararası fuarcılık açısından, üretim ve tüketim hacmine sahip olmak ve ulaşılabilir bir merkezi coğrafyada bulunmanın iki temel parametre olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin bu iki parametreye sahip olduğunu belirten Badak, “Başarıyla yönetilen altı havayolu işletmesinin dâhil olacağı etkin bir 'Uluslararası Fuarcılık Yönetim Sistemi' ile yabancı fuar ziyaretçilerine erişmenin en kısa yolu açılmış olacaktır" dedi.
6 İLDE MODERN FUAR MERKEZLERİ
Badak,6 ilde modern fuar merkezlerinde 'Fuarcılık Koordinasyon, İstatistik ve Denetim Kurulu' ile koordine edilecek uluslararası fuarlarla Türkiye'nin orta vadede dünyanın takip edilen fuarlar ülkesi konumuna gelmesinin, erişilebilir bir hedef olarak görülmesi gerektiğine işaret etti. Kurul tarafından fuarların organizasyon disiplini ve düzenlenme standartlarına uygunluğu denetlenerek verimliliğinin yükseltilmesi gibi birçok görevini de sıralayan Badak, “Bu uygulamalarla Türkiye'de fuarcılık, fuar merkezleri ve organizatör firmalarıyla sürdürülebilir sektörel disipline kavuşacak, işini iyi yapan firmalar güçlü yapıya erişecektir" diye konuştu.
YURTDIŞINDAN İLK YILDA 2 MİLYON ZİYARETÇİ
Türkiye'deki fuarlara 2017 yılı yabancı ziyaretçi sayısının 587 bin olduğunu belirten Badak, “Türkiye'nin çevresindeki 30 milyon ziyaretçi potansiyelinin ilk yıl yüzde 3 kadarının yurt içinde düzenlenen fuarlara getirildiği kabul edildiğinde, geçilecek planlı fuarcılık döneminin ilk yılından itibaren 900 bin kişi gelir. Bu ziyaretçi, altı fuar ilimizde düzenlenen 1'inci ve 2'nci derece 100 uluslararası fuarımıza eşit geldiği kabul edildiğinde, her fuarın yurtdışından ziyaretçi potansiyeli 9 bin kişi olacaktır. Organizasyonun başarısı ve sistemin ahenkli yönetilmesiyle 10 yıl içinde yurtdışından 2 milyondan fazla ziyaretçi mümkündür" dedi.
10 MİLYAR EURO GELİR
Türkiye'nin yurtdışından fuar ziyaretçi potansiyelinin ilk yıl için ekonomik faydasını da ele alan Badak, 900 bin ziyaretçi üzerinden 180 milyon euro uçak bileti, ortalama üç gece konaklama, yeme-içme ve iç ulaşım, alışveriş gibi faaliyetlerden kişi başı 600 euro olmak üzere toplam 720 milyon euro, yüzde 10 ziyaretçinin ortalama 100 bin euro'luk sipariş kontratı yaptığı kabul edildiğinde de 9 milyar euro ihracat değeri olmak üzere ilk yılından itibaren 10 milyar euro'ya yakın bir gelir ortaya çıkardığını dile getirdi. Badak, imalatçının fabrikasını ziyaret, müşteriyle kişisel bağ kurmak yoluyla ticarette sürdürülebilirlik ve yeni ticari potansiyellere ulaşma imkânı kazanılacağına da dikkat çekti.

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Badak: Fuarcılıktan 10 milyar euro gelir mümkünBadak: Fuarcılıktan 10 milyar euro gelir mümkünBadak: Fuarcılıktan 10 milyar euro gelir mümkün

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