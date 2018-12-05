BADEER İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi

İSTANBUL (AA) – Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Özellikle bazı sektörler Türkiye için çok kritik ve stratejik sektörler. Mesela enerji bu sektörlerden bir tanesi. Genç ve dinamik bir ekonomiyiz. Endüstrimiz hızlı bir şekilde büyüyor. Bu Türkiye'nin enerji ihtiyacını artırıyor." dedi.

Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle İbn Haldun Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "BADEER I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin çalışmalarına değinen Ermut, Türkiye'de birçok yeni projeye başlandığını ve bu projelerin değişik sektörlerdeki yatırımcılar için fırsat niteliğinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, enerji yatırımları açısından çok cazip bir ülke olduğuna işaret eden Ermut, "Özellikle bazı sektörler Türkiye için çok kritik ve stratejik sektörler. Mesela enerji bu sektörlerden bir tanesi. Genç ve dinamik bir ekonomiyiz. Endüstrimiz hızlı bir şekilde büyüyor. Bu Türkiye'nin enerji ihtiyacını artırıyor. Doğal kaynaklar açısından dışa bağımlılık yaşayan bir ülkeyiz. Bu konuda pek çok çözüm üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.