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Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 17:41 | Son Güncelleme

  Badeer Yatırım Platformu tarafından düzenlenen Badeer 1.

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

İstanbul, 5 Aralık (DHA) - Badeer Yatırım Platformu tarafından düzenlenen Badeer 1. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesinde konuşan Badeer Yatırım Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ercoşkun, zirveyle üç milyar dolarlık yatırımı Türkiye’ye çekmek ve bir milyar dolarlık yatırım fonunun hayata geçirmek istediklerini söyledi.
Zirve’de 300’e yakın yabancı yatırımcı, sanayi, enerji, turizm, inşaat, savunma, ileri teknoloji, tarım ve hayvancılık, sağlık gibi konularda 100’ün üzerindeki yerli yatırımcıyla bir araya gelme fırsatı bulacak ve yaklaşık bin 500 görüşme gerçekleşecek.
Badeer Yatırım Platformu Başkanı Bader Al-Saeed, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen firmalara yatırım yapacakları sahayla ilgili iyi araştırmalar yapmaları için tavsiyede bulunurken, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise Türkiye’de yatırım alanı olarak sadece gayrimenkulün olmadığını sanayi ve ileri teknoloji için de önemli fırsatlar sunduklarını belirtti.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ise “Doğru yatırımları Türkiye’ye çekmek için Badeer gibi zirvelere ağırlık vermeliyiz. Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımları hizmet sektöründen sanayiye çekmemiz şart.” dedi.
Badeer Yatırım Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ercoşkun, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya arasında bir köprü görevi gören Türkiye, İstanbul’dan dört saatlik uçuşla 60’dan fazla ülkeye ve dünya ekonomisinin dörtte birini oluşturan geniş bir pazarla iç içe olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
“Türkiye’de 58 bin 954 yabancı sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Yerli ve yabancı ortaklı olan şirket sayısı da 34 bin 573’dür.
“Ülkemiz, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemlerinden birine sahiptir. Zirveyle üç milyar dolarlık yatırımı Türkiye’ye çekmek ve bir milyar dolarlık yatırım fonunun hayata geçirmek istiyoruz.
“Son sekiz yılda Katar’dan Türkiye’ye yapılan toplam yatırım yaklaşık bir milyar 750 milyon doları bulmuş. 2017 yılı sonu itibariyle de Türkiye’de Katar sermayeli 131 şirket faaliyet gösteriyor. Yatırım yapan ülkelerin sıralamasına baktığımız zaman ise Katar 19. sırada bulunuyor.
“Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Umman’dan oluşan Körfez ülkelerinin 2017 yılında doğrudan yatırımları 205 milyon Dolarken, bunun yarısı Katar’dan gelmiş.
“Yine ülke grubunun yatırımlardaki payı yüzde 2.8 iken, Katar ise 1.1’dir. Bu da Katar’ın Türkiye ekonomisindeki yerini ve gücünü göstermektedir.
“Bader Al-Saeed’in ülkemizdeki yatırım fırsatlarını görmesiyle ve bu coğrafyadan çıkmaya başlayan para akışını Türkiye’ye çekmesiyle birlikte başlıyor.
“Badeer de Arapçada girişimci anlamına geliyor. Platformumuzu 2017 yılında kurduk ve Katarlı, Türk olmak üzere yürütme kurulumuz sekiz kişiden oluşuyor.”

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmekBadeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

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