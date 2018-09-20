AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB), atıl alana diktiği badem ağaçlarından elde ettiği gelirle teknik eğitim alan öğrencilerin yetişmesine katkı sağlıyor. Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, AA muhabirine, 2018-2019 eğitim öğretim yılında teknik eğitim alan öğrencilere verecekleri desteklere ilişkin değerlendirmede bulundu. Anadolu OSB'de yüksek gerilim hattı boyunca atıl olan 65 bin metrekarelik alana mesleki ve teknik eğitimi desteklemede kullanmak üzere badem ektiklerini belirten Tuncay, ilk etapta bin 764 olan badem ağacı sayısının zamanla 2 bin 500'e çıkarıldığını söyledi. Tuncay, badem ağaçlarına, Ankara'nın Çanakkale Savaşı'nda verdiği şehitlerin isimlerini verdiklerini bildirdi. Ekonomik değeri ve dayanıklılığı yüksek ağaçlar dikerek, teknik eğitim alanında öğrencileri destekleyeceklerini anlatan Tuncay, "Mesleki ve teknik eğitim sonrasında istihdam önemli. Burs verdiğimiz çocukları yaz çalışmasına ve staja alıyoruz. Burs verdiğimiz ve mezun olan öğrencilerimizden 5'i işletmelerimizde çalışmaya başladı." dedi.

Tuncay, projeyle işletmelerin kalifiye elemanla buluşmasını sağladıklarına dikkati çekerek, bu yıl üçüncü kez ürün aldıklarını, geçen yıl bin 250 kilogram badem topladıklarını, bu yıl da 2 tona yakın ürün elde etmeyi beklediklerini dile getirdi. - Bu yıl 60 öğrenciye burs Geçen yıl badem satışlarından elde edilen gelirle 41 öğrenciye destek verdiklerini, bu yıl sayıyı 60'a çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Tuncay, burs verdikleri öğrencilerin belirli bir not ortalamasının üzerinde ve orta gelir grubunun altında olmasına dikkat ettiklerini söyledi. Tuncay, geçen yıl bademleri kilogramı 40 liradan verdiklerini ifade ederek, "Geçen yıl 50 bin lira civarında gelir elde ettik. Bu sene bademin kilogram fiyatı 60 lira civarında olur. 100 bin liraya yakın bir gelir bekliyoruz. Her ay birinci sınıf öğrencilerine 175 lira burs veriyorduk. Bu rakam bu yıl 250-300 lirayı bulacaktır." diye konuştu. Hüseyin Kutsi Tuncay, bölgede yol kenarlarına da öğrencileri desteklemek için 3 bin ceviz ağacı diktiklerini aktardı.