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BAE ile Cibuti arasındaki liman anlaşmazlığı

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 00:21 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Dubai Ports World, "hak ve imtiyaz sahibi olarak" Cibuti'deki Doraleh konteyner terminalindeki haklarını korumak için bütün yasal prosedürlere başvurmaya devam edeceğini açıkladı

DUBAİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Dubai Ports World (DP World), "hak ve imtiyaz sahibi olarak" Cibuti'deki Doraleh konteyner terminali ortak proje şirketindeki haklarını korumak için bütün yasal prosedürlere başvurmaya devam edeceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük konteyner liman işletmecilerinden DP World'den yapılan açıklamada, taraflar arasındaki uyuşmazlık konusundaki kararların Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından verildiği ve kararlarının bağlayıcı olması gerektiği belirtildi.

Tahkimin yargı sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, Cibuti hükümetinin henüz DP World'e herhangi bir tazminat teklifi sunmamış olduğuna dikkat çekildi.

Cibuti Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada, Doraleh konteyner terminalinin üçte ikisinin millileştirildiği ve bu oranın Djibouti Port şirketi hissesi nispetinde olduğu belirtilmişti.

Söz konusu kararın milli çıkarlar gereği alındığı aktarılan açıklamada, terminalin DP World kontrolünde olmayacağı ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca BAE şirketi ile uygun görülen çözümün şirkete adil bir tazminat ödenmesi olduğu aktarılmıştı.

Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi, geçen hafta Doraleh konteyner terminali yönetiminden sorumlu Djibouti Port şirketinin DP World ile anlaşmasını feshetmesini durdurma kararı almıştı.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, daha önce ulusal egemenliği ve ülkenin ekonomik bağımsızlığını korumak için DP World ile 2004'te imzalanan imtiyaz sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurmuştu. Guelleh, fesih kararının, taraflar arasında 2012 yılından bu yana süren anlaşmazlığa çözüm bulunamaması neticesinde alındığına vurgu yapmıştı.

Dubai merkezli kuruluş tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Cibuti hükümetinin, imtiyaz sözleşmesini feshettiği ve DP World'u imtiyaz şartlarıyla ilgili yeniden müzakereye zorlamak için konteyner terminaline yasa dışı bir şekilde el koyduğu savunulmuştu. Açıklamada, Cibuti hükümetinin bu adımına karşı uluslararası tahkim yoluna başvurulacağı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri Cibuti DP World

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