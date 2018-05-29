FİNANS

BAE'den İzmir'e direkt uçuş başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 13:24 | Son Güncelleme

Air Arabia Havayolları, 27 Haziran'dan itibaren BAE'nin Sharjah Emirliği'nden haftada 3 gün doğrudan İzmir'e uçacak

İZMİR (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İzmir'e doğrudan uçuşların 27 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

İzmir Kalkınma Ajansından (İZKA) yapılan açıklamaya göre, Air Arabia Havayollarının, 27 Haziran'dan itibaren BAE'nin Sharjah Emirliği'nden İzmir'e haftada 3 gün tarifeli direkt uçuş başlatacağı kaydedildi.

Bu uçuşların etkinliğinin artırılması amacıyla İZKA'nın katkılarıyla turizm profesyonellerine yönelik tanıtım gezisi düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda konuk heyetin, kent merkezinin yanı sıra Çeşme, Alaçatı, Efes ve Şirince'yi gezerek İzmir'in turizm değerlerini yerinde görme fırsatı bulduğu belirtildi.

Açıklamada, Air Arabia'nın İzmir uçuşlarının Dubai'ye 30 kilometre uzaklıktaki Sharjah Havalimanı'ndan karşılıklı gerçekleştirileceği, İzmir'den sadece BAE değil ayrıca Sharjah aktarmalı olarak Arap Yarımadası'nda yer alan ülkelere, Hindistan, Nepal, ve Kenya'ya kadar geniş bir uçuş ağı ile değişik alternatifler sunulacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, İzmir'in turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve iş hacminin artırılması için direkt uçuşları önemsediklerini vurguladı.

PARTNER‘Ben olsam beni bırakmazdım…’‘Ben olsam beni bırakmazdım…’
Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştuFerrero fındık Trabzon basınıyla buluştu
TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülüTAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
27 Haziran Air Arabia Havayolları BAE Birleşik Arap Emirlikleri İzmir Kalkınma Ajansı Sharjah

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Ev alan vatandaşa devletten destek

Ev alan vatandaşa devletten destek

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Akaryakıta zam! Ancak fiyatlar ÖTV ayarlaması nedeniyle pompaya yansımayacak

Akaryakıta zam! Ancak fiyatlar ÖTV ayarlaması nedeniyle pompaya yansımayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı

Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

Dağ çileğinin kilosu 100 lira

Dağ çileğinin kilosu 100 lira

Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü

Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.