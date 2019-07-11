FİNANS

Bafra karpuzu tarladayken alıcı buluyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

Bafra Ovası'nda sezonun ilk karpuz hasadı havadan görüntülendi - Verimli başlayan sezonda kilogramı 60- 70 kuruştan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü - Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner: - "İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermeyen, 'İyi Tarım Uygulaması' ile üretilen Bafra karpuzu tarladayken alıcı buluyor"

İLYAS GÜN - Türkiye'de 15 bin dekar alanda 120 bin ton karpuz üretimi ile ön plana çıkan Bafra Ovası'nda karpuz hasadına başlandı.

"İyi Tarım Uygulaması" ile üretilen Bafra karpuzu, tarladayken alıcı bulurken, kilogramı 60 - 70 kuruştan satılıyor.

Ovada üreticiler yüz güldüren bir sezona başlarken, sezonun ilk hasadı AA tarafından havadan görüntülendi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra karpuzunun aroması ve lezzeti ile ön plana çıktığını söyledi.

Havaların sıcak gitmesi ve "İyi Tarım Uygulaması" sayesinde hasadı öne çektiklerini belirten Tosuner, "Bafra Ovası'nda 15 bin dekar alanda karpuz ekildi. İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermeyen, çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden 'İyi Tarım Uygulaması' ile üretilen Bafra karpuzu tarladayken alıcı buluyor. Hasadın erken başlaması da üreticilerimizi sevindirdi." dedi.

Bafra Sebze ve Meyve Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı ve karpuz üreticisi Murat Şahin ise Bafra'da 2 bin dönüm arazide karpuz üretimi yaptığını söyledi.

Bu sene hasada erken başladıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Tarladan karpuzu Türkiye'nin dört bir yanına satmaya başladık. Günlük 3 tır karpuz gönderiyoruz, 10 gün sonra 30 tır göndermeye başlayacağız. Küresel ısınma ve iyi tarım uygulaması bize avantaj sağladı ve ürün erken çıkmaya başladı. Temmuz ayının sonlarına doğru çıkan Bafra karpuzu artık ayın ilk haftasında olgunlaşmaya başladı. Karadeniz Bölgesi'nde karpuz üretimi Bafra haricinde yok denecek kadar az, böyle olması da bize avantaj sağlıyor."

Karpuzun Bafralı üreticilerin yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Şahin, "Fiyat belirsizliği ve hasadın geç başlayacak endişesi biraz tedirginlik oluşturmuştu ama hasadın erken olması ve fiyatların dengelenmesi çiftçiyi karpuz üretimi konusunda sevindirdi. Sezon bitimine kadar kilosu 60 ile 70 kuruş fiyat aralığında satışlar yapılırsa hem biz, hem de tüketici uygun fiyata karpuz yeme fırsatı yakalayarak kazanacaktır." diye konuştu.

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Bafra drone karpuz Samsun

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