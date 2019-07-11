Bafra Sebze ve Meyve Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı ve karpuz üreticisi Murat Şahin ise Bafra'da 2 bin dönüm arazide karpuz üretimi yaptığını söyledi.

Havaların sıcak gitmesi ve "İyi Tarım Uygulaması" sayesinde hasadı öne çektiklerini belirten Tosuner, "Bafra Ovası'nda 15 bin dekar alanda karpuz ekildi. İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermeyen, çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden 'İyi Tarım Uygulaması' ile üretilen Bafra karpuzu tarladayken alıcı buluyor. Hasadın erken başlaması da üreticilerimizi sevindirdi." dedi.

Ovada üreticiler yüz güldüren bir sezona başlarken, sezonun ilk hasadı AA tarafından havadan görüntülendi.

İLYAS GÜN - Türkiye'de 15 bin dekar alanda 120 bin ton karpuz üretimi ile ön plana çıkan Bafra Ovası'nda karpuz hasadına başlandı.

Bu sene hasada erken başladıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Tarladan karpuzu Türkiye'nin dört bir yanına satmaya başladık. Günlük 3 tır karpuz gönderiyoruz, 10 gün sonra 30 tır göndermeye başlayacağız. Küresel ısınma ve iyi tarım uygulaması bize avantaj sağladı ve ürün erken çıkmaya başladı. Temmuz ayının sonlarına doğru çıkan Bafra karpuzu artık ayın ilk haftasında olgunlaşmaya başladı. Karadeniz Bölgesi'nde karpuz üretimi Bafra haricinde yok denecek kadar az, böyle olması da bize avantaj sağlıyor."

Karpuzun Bafralı üreticilerin yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Şahin, "Fiyat belirsizliği ve hasadın geç başlayacak endişesi biraz tedirginlik oluşturmuştu ama hasadın erken olması ve fiyatların dengelenmesi çiftçiyi karpuz üretimi konusunda sevindirdi. Sezon bitimine kadar kilosu 60 ile 70 kuruş fiyat aralığında satışlar yapılırsa hem biz, hem de tüketici uygun fiyata karpuz yeme fırsatı yakalayarak kazanacaktır." diye konuştu.

