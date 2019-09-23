Bafra Ovası'nda çeltik hasadı

Bafra Ovası'nda 4. Çeltik Hasat Şenliği gerçekleştirildi.

Yılda üç farklı tarım ürününün elde edilebildiği ovada, çeltik hasadı şenliği Kaygusuz Mahallesi'nde düzenlendi.

Vali Osman Kaymak, şenlikte yaptığı konuşmada, Samsun'un önemli tarım alanlarına sahip olduğuna işaret etti.

Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü ovalarında yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar alanda tarım yapıldığını söyleyen Kaymak, Bafra Ovası'ndan bir yılda üç kez ürün alınabildiğini belirtti.

Çiftçiye yönelik desteklere değinen Kaymak, şunları dile getirdi:

"Devletimiz çiftçinin emeğinin boşa gitmemesi için çok ciddi destekler veriyor. Son olarak fındığa verilen fiyat üreticiyi memnun etti. Toprak Mahsulleri Ofisi alım yapıyor. Çeltikte de Tarım Kalkınma Kooperatifimiz alım yapıyor. Bafra'da 14-15 pirinç fabrikası var. Bizim tek derdimiz çiftçinin emeğinin zayi olmaması. Çiftçilerimize bereketli olsun."

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de 130 bin dekar araziden yaklaşık 100 bin ton çeltik hasat edileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Kaymak, biçerdöverle çeltik hasadı yaptı.

Programa, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

