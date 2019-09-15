FİNANS

Bafra Ovası'nın kırmızı biberleri toplanmadan alıcı buluyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 11:14 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra Ovası'nda yetiştirilerek salça ve baharat yapımında kullanılan "kapya" kırmızı biberi, tadı ve kalitesiyle ilgi çekiyor - Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner: - "Özellikle Urfa, Mardin, Diyarbakır gibi Güneydoğu illeri başta olmak üzere Mersin, İstanbul gibi Türkiye'nin birçok iline baharatlık ve salçalık biber gönderiyoruz" - Üretici Nurettin Genç: - "Ürün daha tarlada toplanmadan alıcı buluyor"

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un Bafra Ovası'nda yetiştirilen ve verimiyle yüz güldüren kapya biberi, henüz dalındayken alıcı buluyor.

Salça ve baharat yapımında kullanılan kapya biberin en önemli alıcılarını ise baharat ve salça yapımı ile öne çıkan Güneydoğu illeri oluşturuyor. Bafra Ovası'nda üretilen kırmızı biberler, tadı ve kalitesiyle öne çıkıyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ovada 30 köyde biber üretiminin yapıldığını söyledi.

Bafra Ovası'nda kapya biberin veriminin yüksek olduğuna işaret eden Tosuner, "Bölgemizde sebze üretimi oldukça yaygın olarak yapılıyor. Bu yıl 30 köyümüzde hasadı devam eden salçalık ve baharatlık kapya biber, üreticinin yüzünü güldürdü. Tarladan 2 ila 2,5 lira arasında alıcı buluyor. Bir dönüm alanda 3 tonun üzerinde mahsul alınıyor. Geçen yıl ovada yaklaşık 72 bin ton kapya biber hasadı yapıldı, bu yıl 110 bin tonu geçmesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin pek çok bölgesine kapya biberi gönderdiklerini ancak en önemli alıcılarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller olduğunu belirten Tosuner, şöyle devam etti:

"Özellikle Urfa, Mardin, Diyarbakır gibi Güneydoğu illeri başta olmak üzere Mersin, İstanbul gibi Türkiye'nin birçok iline baharatlık ve salçalık biber gönderiyoruz. Gelecek yıl bütün Türkiye'nin salçalık ve biber ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamayı planlıyoruz."

- "Tarlada toplanmadan alıcı buluyor"

Türbe Mahallesi'nde sebze üretimi yapan Nurettin Genç ise 25 yıldır salçalık biber üretimi yaptığını kaydetti.

Bu yıl kapya biberin verim ve kalitesinin oldukça iyi olduğunu ifade eden Genç, ''Biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Yetiştirdiğimiz biberler çok etli ve iri olduğu için kiloya geliyor. Dayanıklı olması, iri olması, etli olması bizim için çok önemli. Lezzet olarak çok iyi. Ürün piyasası da geçen yıla göre çok daha iyi. Ürün daha tarlada toplanmadan alıcı buluyor.'' diye konuştu.

Sultan Genç ise bu yıl 30 dönüm alanda salçalık ve baharatlık biber yetiştiriciliği yaptıklarını, kapya biberin diğer sebzelerin yetiştiriciliğine göre daha kolay ve rahat olduğunu ifade etti.

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