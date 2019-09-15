Bafra Ovası'nın kırmızı biberleri toplanmadan alıcı buluyor

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un Bafra Ovası'nda yetiştirilen ve verimiyle yüz güldüren kapya biberi, henüz dalındayken alıcı buluyor.

Salça ve baharat yapımında kullanılan kapya biberin en önemli alıcılarını ise baharat ve salça yapımı ile öne çıkan Güneydoğu illeri oluşturuyor. Bafra Ovası'nda üretilen kırmızı biberler, tadı ve kalitesiyle öne çıkıyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ovada 30 köyde biber üretiminin yapıldığını söyledi.

Bafra Ovası'nda kapya biberin veriminin yüksek olduğuna işaret eden Tosuner, "Bölgemizde sebze üretimi oldukça yaygın olarak yapılıyor. Bu yıl 30 köyümüzde hasadı devam eden salçalık ve baharatlık kapya biber, üreticinin yüzünü güldürdü. Tarladan 2 ila 2,5 lira arasında alıcı buluyor. Bir dönüm alanda 3 tonun üzerinde mahsul alınıyor. Geçen yıl ovada yaklaşık 72 bin ton kapya biber hasadı yapıldı, bu yıl 110 bin tonu geçmesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin pek çok bölgesine kapya biberi gönderdiklerini ancak en önemli alıcılarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller olduğunu belirten Tosuner, şöyle devam etti: