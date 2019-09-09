FİNANS

Bafra Ziraat Odası Başkanı'ndan 'çeltik taban fiyatı açıklansın' talebi

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

SAMSUN Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, bölgedeki çeltik hasadıyla ilgili, "Yakın zamanda hasat başlayacak.

Bafra Ziraat Odası Başkanı'ndan 'çeltik taban fiyatı açıklansın' talebi

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, bölgedeki çeltik hasadıyla ilgili, "Yakın zamanda hasat başlayacak. Bir an önce taban fiyatın belirlenerek, alımlara başlanmasını talep etmekteyiz" dedi.
Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner, bölgede hasat sezonu başlayacak çeltikle ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı tarım ürünlerinde olduğu gibi çeltikte de taban fiyatın açıklanması gerektiğini belirten Tosuner, "Yaklaşık 1 milyon 50 bin 420 dekar Türkiye'de çeltik ekim alanı bulunmaktadır ve çok yakın zamanda da hasat işlemi başlayacaktır. Maalesef diğer tüm tarım ürünlerinin fiyatları belirlenirken, şu an çeltik taban fiyatı belirlenmemektedir. Şu an çiftçimiz, mağdur durumdadır. Bir an önce taban fiyatın belirlenerek, alımlara başlanmasını talep etmekteyiz. Çeltik girdileri 2018'den bu yıla mazot, gübre gibi alımlarda yüzde 70 artmış; ilaçta ise bu artış, yüzde 100'ü buluyor. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri de alımlara başladı. İnşallah çeltik ürünü taban fiyat açıklamasını bu hafta içinde bekliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bafra Ziraat Odası Başkanı'ndan 'çeltik taban fiyatı açıklansın' talebi

Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesiSansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi
EKONOMİ KİTAPLIĞI - 100 Yıllık YaşamEKONOMİ KİTAPLIĞI - 100 Yıllık Yaşam
MB Beklenti Anketi: Yılsonu TÜFE yüzde 13.96, dolar 6.0 liraMB Beklenti Anketi: Yılsonu TÜFE yüzde 13.96, dolar 6.0 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Ünlü yatırımcı'dan altın tavsiyesi

Ünlü yatırımcı'dan altın tavsiyesi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Rekor düşüş! Yüzde 1177 değer kaybetti

Rekor düşüş! Yüzde 1177 değer kaybetti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TİM/Gülle: Türkiye'nin 192 üründe  ABD pazarı için önemli potansiyeli bulunuyor”

TİM/Gülle: Türkiye'nin 192 üründe  ABD pazarı için önemli potansiyeli bulunuyor”

EKONOMİ KİTAPLIĞI - 100 Yıllık Yaşam

EKONOMİ KİTAPLIĞI - 100 Yıllık Yaşam

MB Beklenti Anketi: Yılsonu TÜFE yüzde 13.96, dolar 6.0 lira

MB Beklenti Anketi: Yılsonu TÜFE yüzde 13.96, dolar 6.0 lira

İzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarı

İzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarı

TEB konut kredisi faizini yüzde 1.2’ye düşürdü

TEB konut kredisi faizini yüzde 1.2’ye düşürdü

Akbank Aile Şirketleri Akademisi yeni öğretim yılı başlıyor

Akbank Aile Şirketleri Akademisi yeni öğretim yılı başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.