FİNANS

Bagajlar yerli teknolojiyle dezenfekte edilecek

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 13:20 | Son Güncelleme

UÇAK üzerinden dünyaya dağılan virüslerin etkisiz hale getirilmesi için İstanbul Aydın Üniversitesi ve Technoarge şirketi ortak bir sistem geliştirdi.

Bagajlar yerli teknolojiyle dezenfekte edilecek

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL (DHA) - UÇAK üzerinden dünyaya dağılan virüslerin etkisiz hale getirilmesi için İstanbul Aydın Üniversitesi ve Technoarge şirketi ortak bir sistem geliştirdi. Patenti Türk mühendislerine ait, yerli sistemin testleri, önümüzdeki günlerde İstanbul Havalimanı’nda başlayacak.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan araştırmalara göre bulaşıcı hastalıkların yayılmasında en büyük faktör uçaklar. Yolculardan bavullara, bagaj yükleme işçilerinden uçak tuvaletlerine kadar farklı ortamlarda barınan virüs ve mikroplar dünyanın her yerine kısa süre içinde dağılabiliyor. Her yıl bu virüslerin neden olduğu enfeksiyonlardan 11,9 milyon kişi hayatını kaybediyor.
YERLİ TEKNOLOJİ
Bu konuyla ilgili uzun süredir araştırmalarını sürdüren İstanbul Aydın Üniversitesi ve Technoarge, bagaj yükleme sırasında yolcuların bavullarını temizleyen yeni bir cihaz geliştirdi. Sistemle ilgili bilgi veren Technoarge Müdürü Muzaffer Gökçimen, temizlik işleminin ‘gümüş nano teknoloji ve ULV’ ile gerçekleştiğini söyledi. Gökçimen, "Türkiye’de deniz suyundan üretilen doğal dezenfektan, 9 mikron inceliğine kadar parçalanarak bavulların üzerine püskürtülüyor. Ancak dezenfektan çok ince atıldığı için bavullar ıslanmıyor. Bavulun içine kimyasal olarak bir şey girmiyor" dedi.
Yurtdışında yapılan araştırmalara değinen Gökçimen, "Bazen virüsler, hastane virüslerinden bile daha tehlikeli. Çünkü nereden geldiği bilinmiyor. Önlem alınana kadar ölüm gerçekleşiyor" dedi.
İLK DENEMESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAPILACAK
Konuyu Türk Hava Yolları ve yer hizmetlerini veren TGS ile görüştüklerini belirten Muzaffer Gökçimen, "Çalışmalarımız büyük bir merakla takip ediliyor. İlk denemeyi TGS ile İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştireceğiz. Yurtdışından da talep var. Amacımız önce bu teknolojiyi ülkemizde gelişmek, kullanmak ve ihraç etmek" dedi.
KABİN İÇİN ÖZEL SİSTEM
Technoarge ayrıca uçak kabinlerinde görev yapacak bir temizlik robotu da tasarladı. Sistem, uzaktan kumanda ile çalışıyor. Morötesi ışıklar (UVC) yayan özel robot, uçağı 10 dakika içinde temizliyor. Şirket bu cihazı ihraç etmek için de sipariş almaya başladı.
HEDEF; TEKNOLOJİ VE PATENT İHRAÇ ETMEK
Araştırma ve geliştirmenin önemine dikkat çeken Gökçimen, "Tüm bu sistemlerin uluslararası patentlerini aldık. Hedefimiz dünyaya teknoloji ihraç etmek, patentlerimiz ile yeni araştırmalara kaynak sağlamak" diye konuştu.

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Bagajlar yerli teknolojiyle dezenfekte edilecekBagajlar yerli teknolojiyle dezenfekte edilecek

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