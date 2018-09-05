Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 11 Kasım'da bağımsız denetçilik sınavı yapılacak.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, bağımsız denetçilik sınavına müracaatlar 10 Eylül'de başlayacak ve 23 Eylül saat 17.00'de sona erecek.
Başvurular, "http://www.kgk.gov.tr" adresinde yer alan başvuru formu doldurularak yapılacak, posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek.
Sınav müracaatları tetkik edildikten sonra katılmaya hak kazananlarla sınav yerleri ve saatleri, sınav tarihinden en az 15 gün önce internet sitesinden duyurulacak.
Bağımsız denetçilik sınavı 11 Kasım'da Ankara ve İstanbul'da yapılacak.
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