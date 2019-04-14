FİNANS

Bağımsız denetçilik sınavı yapılacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.04.2019 09:44 | Son Güncelleme

Bağımsız denetçilik sınavı yapılacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 23 Haziran'da bağımsız denetçilik sınavı yapılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, bağımsız denetçilik sınavına müracaatlar 22 Nisan'da başlayacak ve 3 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

Başvurular, "http://www.kgk.gov.tr" adresinde yer alan başvuru formu doldurularak gerçekleştirilecek, posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek.

Sınav müracaatları tetkik edildikten sonra katılmaya hak kazananlarla sınav yerleri ve saatleri, sınav tarihinden en az 15 gün önce kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Bağımsız denetçilik sınavı 23 Haziran'da Ankara ve İstanbul'da yapılacak.

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Bağımsız denetçilik sınavı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

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