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Bağımsız GSYH 2018'de yüzde 2,8 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 10:28 | Son Güncelleme

Türkiye'de bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla 2018'de yüzde 2,8 artış gösterdi - Geçen yıl GSYH'de en yüksek payı yüzde 19 ile imalat sanayisi aldı, bunu yüzde 12,1 ile toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 8,2 ile ulaştırma ve depolama sektörleri izledi - Kişi başına GSYH 2018 yılında cari fiyatlarla 45 bin 750 lira olarak hesaplandı

Türkiye'de bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) geçen yıl yüzde 2,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin "Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verilerini açıkladı.

Buna göre, yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,8 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasıla 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 19,7 artarak 3 trilyon 724 milyar 388 milyon lira oldu. Geçen yıl gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı yüzde 19 ile imalat sanayisi aldı. İmalatı, yüzde 12,1 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 8,2 ile ulaştırma ve depolama sektörleri izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri için kaydedildi.

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla, 2018 yılında cari fiyatlarla 45 bin 750 lira olarak hesaplandı.

- Hane halkı nihai tüketim harcamaları arttı

Hane halkı ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları 2018'de bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 0,04 arttı. Hane halkı ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların tüketim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 56,7 olarak kaydedildi. Hane halkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla yüzde 21,2 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16,4 ile ulaştırma ve yüzde 14,7 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2018 yılında yüzde 14,8 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,9 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 6,6 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,6 azalış gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı 2018 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 7,8 artarken, ithalatı yüzde 7,8 geriledi.

- İş gücü ödemeleri yüzde 19,2 yükseldi

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre, iş gücü ödemeleri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19,2, net işletme artığı/karma gelir yüzde 21,6 arttı.

İş gücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2017 yılında yüzde 34,4 iken, geçen yıl yüzde 33,8'e geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2017 yılında yüzde 49,4 iken, geçen yıl yüzde 48,7 olarak hesaplandı.

Ulusal Hesaplar Sistemi metodolojisi gereği, dönemsel GSYH değerleri tahmin niteliği taşıyor, ilerleyen çeyreklerde ve yıl sonunda güncellenmiş verilerle revize ediliyor. Yıllık güncellenmiş veriler kullanılarak hazırlanan "Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018" Haber Bülteni ile 2017 ve 2018 yılları ve ilgili çeyrekler revize edildi.

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Anahtar Kelimeler:
GSYH TÜİK Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla

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