Bağımsız GSYH geçen yıl yüzde 7,4 arttı

Türkiye'de bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2017'de yüzde 7,4 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılına ilişkin "Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verilerini açıkladı. Buna göre, yıllık bilançolara ve gelir tablolarına dayalı olarak üretim yöntemine göre hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 7,4 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasıla 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 trilyon 106 milyar 537 milyon lira oldu. Geçen yıl gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı yüzde 17,6 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 11,9 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 8,6 ile inşaat sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay ise hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için kaydedildi. Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla, 2017 yılında cari fiyatlarla 38 bin 680 lira olarak hesaplandı. - Hanehalkı nihai tüketim harcamaları arttı

Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları 2017'de bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 6,1 arttı. Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların tüketim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 59 olarak kaydedildi. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, yüzde 20,9 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16,6 ile ulaştırma ve yüzde 15 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu. Devletin nihai tüketim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2017 yılında yüzde 14,5 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 30 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7,8 artış gösterdi. Mal ve hizmet ihracatı 2017 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 11,9, mal ve hizmet ithalatı yüzde 10,3 artış kaydetti.