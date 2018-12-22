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"Bağımsız ülke olmanın yolu milli teknolojiden geçiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 13:17 | Son Güncelleme

İSO Yönetim Kurulu Başkanı ve İSTKA Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan: - "Günümüz dünyasında ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü ve bağımsız olabilmenin yolu, milli teknolojisini tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmaktan geçiyor" - "Bağımsız bir ülke için milli savunmanın arka planında yer alan sanayi ve teknoloji altyapısının da yerli ve milli kaynaklardan karşılanması hayati bir koşuldur"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan, bugünün dünyasında ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü ve bağımsız olabilmenin yolunun, "milli teknolojisini tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmaktan" geçtiğini bildirdi.

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, ajans tarafından, sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesine daha fazla katkı sağlamak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Üniversite ve teknopark temsilcileri, İstanbul Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü, organize sanayi bölge müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve KOSGEB'den yetkililerin katıldığı etkinlikte konuşan Bahçıvan, bugünün dünyasında ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü ve bağımsız olabilmenin yolunun milli teknolojisini tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmaktan geçtiğini aktardı.

Rekabet içinde kalabilmek ve orta gelir tuzağını aşabilmek için sanayinin inovasyon yetkinliğinin artırılması, teknolojiye, Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapılması gerektiğine dikkati çeken Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu yaparken eğitimi ve yetişmiş nitelikli iş gücünü de unutmamak ve eş güdümlü olarak yazılım, bilişim teknolojileri, siber güvenlik, robotik, veri analizi ve mekatronik gibi ihtiyaç duyulan yeni meslek alanlarında nitelikli iş gücünü de yetiştirmemiz gerekiyor. Her şeyden önce bağımsız bir ülke için milli savunmanın arka planında yer alan sanayi ve teknoloji altyapısının da yerli ve milli kaynaklardan karşılanması hayati bir koşuldur. Son dönemde bu vizyon doğrultusunda umut verici ve olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerin odağında sadece savunma sanayi değil; katma değeri yüksek tüm diğer sektörlerde, yurtiçi sanayinin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracattaki payının artırılması çok önemli".

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- "İmalat sanayinin gelişiminin hızlandırılmalı"

Bahçıvan, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, kaynakların kısıldığı bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu noktada üretim ve ihracat kavramlarının, gerekli olan kıt döviz kaynaklarını sağlamada, cari açığı kapatmakta ve bir ülkenin ekonomik büyüme sürecinde en kritik hususlardan. Bu çerçevede, imalat sanayinin gelişiminin hızlandırılması ve katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerin üretim ve ihracat içerisindeki payının artırılması gerekmektedir. Bu ürünlerin Ar-Ge ve tasarım aşamasından itibaren yerli kaynaklar ile geliştirilmeli ve üretilmelidir. Yerli üretim adına kaydedilecek ilerlemeler sadece ithalatı azaltmak ile kalmayacak, ihracat açısından da ülkemize ve firmalarımıza büyük katkılar sağlayacaktır."

Toplantıda 11 maddeden oluşan; finansmana erişimde karşılan sorunlar ile çözüm önerileri, beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki alt yapı, ulusal ve uluslararası pazarlara erişim ve tutunma, üretim maliyetleri, devlet destekleri, kalite ve markalaşma, profesyonel danışmanlık gereksinimi, mevzuata dair sorunlar ve ekonomik belirsizlik konuları ele alındı.

Katılımcıların sorun ve çözüm önerilerini dile getirdiği toplantıdan çıkan görüş ve öneriler rapor olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Erdal Bahçıvan İSO İSTKA

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