"Bağımsız ülke olmanın yolu milli teknolojiden geçiyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan, bugünün dünyasında ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü ve bağımsız olabilmenin yolunun, "milli teknolojisini tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmaktan" geçtiğini bildirdi.

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, ajans tarafından, sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesine daha fazla katkı sağlamak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Üniversite ve teknopark temsilcileri, İstanbul Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü, organize sanayi bölge müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve KOSGEB'den yetkililerin katıldığı etkinlikte konuşan Bahçıvan, bugünün dünyasında ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü ve bağımsız olabilmenin yolunun milli teknolojisini tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmaktan geçtiğini aktardı.