Bağlantı elemanları sektörü ihracatı artırıyor

İSTANBUL (AA) - Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, Bu yıl şimdiye kadar ithal etmek zorunda kaldığımız parçaları da üretmeye başladık. Dışa bağlılık gittikçe azalıyor. Aynı anda ihracatımız ise artıyor. 2018'i yüzde 25 artışla 500 milyon dolarla tamamlayacağız, tonaj bazında 135 bin tona ulaşacağız. Hedefimiz ihracatı 2023 yılında 1,5 milyar dolara çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.

Tecdelioğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa'da İtalya ve Almanya'nın ardından en büyük üçüncü üretici olduğunu belirtti. İthalat ve ihracat rakamlarını toplayınca pazar büyüklüğünün 1 milyon tona ulaştığını aktaran Tecdelioğlu, sektörün önünün açık olduğunu vurguladı.

Bağlantı elemanları sektöründe dış ticaret dengesinin hızlı bir şekilde ihracat tarafına döndüğüne işaret eden Tecdelioğlu, "Bundan birkaç yıl önce 600 milyon dolar ithalat varken 230 milyon dolara kadar düşürdük. Bu yıl şimdiye kadar ithal etmek zorunda kaldığımız parçaları da üretmeye başladık. Dışa bağlılık gittikçe azalıyor. Aynı anda ihracatımız ise artıyor. 2018'i yüzde 25 artışla 500 milyon dolarla tamamlayacağız, tonaj bazında 135 bin tona ulaşacağız. Hedefimiz ihracatı 2023 yılında 1,5 milyar dolara çıkarmak." ifadelerini kullandı.