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Bağlantı elemanları sektörü ihracatı artırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 12:55 | Son Güncelleme

BESİAD Başkanı Mustafa Tecdelioğlu: - "Bu yıl şimdiye kadar ithal etmek zorunda kaldığımız parçaları da üretmeye başladık. Dışa bağlılık gittikçe azalıyor. Aynı anda ihracatımız ise artıyor. 2018'i yüzde 25 artışla 500 milyon dolarla tamamlayacağız, tonaj bazında 135 bin tona ulaşacağız. Hedefimiz ihracatı 2023 yılında 1,5 milyar dolara çıkarmak"

İSTANBUL (AA) - Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, Bu yıl şimdiye kadar ithal etmek zorunda kaldığımız parçaları da üretmeye başladık. Dışa bağlılık gittikçe azalıyor. Aynı anda ihracatımız ise artıyor. 2018'i yüzde 25 artışla 500 milyon dolarla tamamlayacağız, tonaj bazında 135 bin tona ulaşacağız. Hedefimiz ihracatı 2023 yılında 1,5 milyar dolara çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.

Tecdelioğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa'da İtalya ve Almanya'nın ardından en büyük üçüncü üretici olduğunu belirtti. İthalat ve ihracat rakamlarını toplayınca pazar büyüklüğünün 1 milyon tona ulaştığını aktaran Tecdelioğlu, sektörün önünün açık olduğunu vurguladı.

Bağlantı elemanları sektöründe dış ticaret dengesinin hızlı bir şekilde ihracat tarafına döndüğüne işaret eden Tecdelioğlu, "Bundan birkaç yıl önce 600 milyon dolar ithalat varken 230 milyon dolara kadar düşürdük. Bu yıl şimdiye kadar ithal etmek zorunda kaldığımız parçaları da üretmeye başladık. Dışa bağlılık gittikçe azalıyor. Aynı anda ihracatımız ise artıyor. 2018'i yüzde 25 artışla 500 milyon dolarla tamamlayacağız, tonaj bazında 135 bin tona ulaşacağız. Hedefimiz ihracatı 2023 yılında 1,5 milyar dolara çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl düzenlenen Polonya ve Paris fuarlarına geniş bir katılım gerçekleştiğini ve BESİAD olarak birçok alanda öne çıkmayı başardıklarını kaydeden Tecdelioğlu, "Dernek olarak sektörün gelişimi adına büyük gayret gösteriyoruz. Bu derneği kurduğumuzda kimse birbirini tanımıyordu ancak geldiğimiz noktada çok büyük başarılara imza attık. Diğer sivil toplum kuruluşlarından öndeyiz. 2019’da en büyük hedefimiz genç BESİAD'ın daha başarılı olmasını ve daha iyi işler yapmasını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

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- Matil'den yerli ve milli üretime destek

2018 yılında Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) tarafından sektöre hizmet etmek amacıyla kurulan MATİL AŞ'nin (Malzeme Test ve İnovasyon Lab.) yönetim kurulu başkanlığını üstlendiğini hatırlatan Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"Matil yerli ve milli üretime teknolojik destek sağlıyor ve önemli testler yapıyoruz. İki yıl öncesine kadar Türkiye’deki çelik üreticilerinin ürünleri akredite testler için yurt dışına gönderilirken artık çok daha uygun ve donanımlı şekilde Türkiye'de yapılabiliyor. Ayrıca son 2 yılda 10’dan fazla ülkeden çok sayıda çelik üreticisinin testleri buraya geldi.

Matil, 2 ay içerisinde kesme testlerini de yapar hale gelecek. Çok yakın bir zamanda Dünya Civatacılar Birliği de kurulacak. Bu fikir, İtalya’da katıldığımız bir toplantıda sunum yaparken ortaya çıktı. Çok ufak sebeplerden ürünlerimizin reddedilmesi bizim için en büyük sorunlardan biri. Bu ve bunun gibi sektörün tüm dünyadaki benzer sorunlarına çözüm üretmeye çalışacağız. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. 9 ülke anlaşmaya imza attı. Ocak ya da şubat ayında ilk toplantıyı yapacağız. İlk başkanlığı Türkiye ya da İtalya alacak gibi görünüyor."

Bu arada sektör 177 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

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