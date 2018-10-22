Bağlantı elemanlarında Türkiye Avrupa’da ilk üçe girdi

İSTANBUL (AA) - Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tecdelioğlu, "Şu an cıvata ve bağlantı elemanlarında dünyada ilk 10’da, Avrupa’da ilk 3’teyiz. İthalat ve ihracat toplamı yaklaşık 800 bin ton civarında. Pazar büyüklüğümüz ise 2 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

Tecdelioğlu, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni (BESİAD) kurarken en önemli amaçlarının Çin’den gelen haksız ithalatı yenmek olduğunu anımsattı.

Bağlantı elemanlarında Avrupa'nın en önemli üretim üslerinden olan Polonya'da düzenlenen Fastener Poland Fuarı'nda 13 firma ve 25 katılımcı olarak yer aldıklarını anlatan Tecdelioğlu, "Eylül ayında İtalya’da yapılan toplantıda İtalya, Fransa, Hong Kong, Tayvan, Çin ve ABD ve Türkiye bağlantı elemanları dernekleri arasında mutabakat sağlandı. Fuarda da Dünya Cıvatacılar Birliği’ni kurmak için de görüşmeler yaptık ve bu birliği kuruyoruz. Birliğin 21 ülkede toplantıları olacak. İlk toplantımızı Türkiye’de yapmayı planlıyoruz. Böyle bir birliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Kullanıcılar artık kaliteden sıfır hata beklentisi içinde. Ancak sıfır hata mümkün olmadığı için kullanıcının malı reddetmesi, reddedilen malın bizde maddi zararlara yol açması ve ortak ham madde gibi çok çeşitli sorunlarımız var." ifadelerini kullandı.