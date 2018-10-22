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Bağlantı elemanlarında Türkiye Avrupa’da ilk üçe girdi

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 18:05 | Son Güncelleme

Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tecdelioğlu: -"Şu an cıvata ve bağlantı elemanlarında dünyada ilk 10’da, Avrupa’da ilk 3’teyiz"

İSTANBUL (AA) - Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tecdelioğlu, "Şu an cıvata ve bağlantı elemanlarında dünyada ilk 10’da, Avrupa’da ilk 3’teyiz. İthalat ve ihracat toplamı yaklaşık 800 bin ton civarında. Pazar büyüklüğümüz ise 2 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

Tecdelioğlu, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni (BESİAD) kurarken en önemli amaçlarının Çin’den gelen haksız ithalatı yenmek olduğunu anımsattı.

Bağlantı elemanlarında Avrupa'nın en önemli üretim üslerinden olan Polonya'da düzenlenen Fastener Poland Fuarı'nda 13 firma ve 25 katılımcı olarak yer aldıklarını anlatan Tecdelioğlu, "Eylül ayında İtalya’da yapılan toplantıda İtalya, Fransa, Hong Kong, Tayvan, Çin ve ABD ve Türkiye bağlantı elemanları dernekleri arasında mutabakat sağlandı. Fuarda da Dünya Cıvatacılar Birliği’ni kurmak için de görüşmeler yaptık ve bu birliği kuruyoruz. Birliğin 21 ülkede toplantıları olacak. İlk toplantımızı Türkiye’de yapmayı planlıyoruz. Böyle bir birliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Kullanıcılar artık kaliteden sıfır hata beklentisi içinde. Ancak sıfır hata mümkün olmadığı için kullanıcının malı reddetmesi, reddedilen malın bizde maddi zararlara yol açması ve ortak ham madde gibi çok çeşitli sorunlarımız var." ifadelerini kullandı.

Tecdelioğlu, bağlantı elemanlarında ham maddenin çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, yaptıkları çalışmalar ile yüzde 10 civarında olan yerli ham madde üretimini yüzde 90'a çıkardıklarını aktardı. Üretici sayısının da 200'ün üzerine çıktığı bilgisini veren Tecdelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer bir önemli nokta fuarlar. Katıldığımız fuarlarda makine ve kalıpçılar ile ilişkileri geliştirip onlara Türkiye’yi tanıttık. Önceki yıllarda 16 milimetreye kadar yapılan üretim, çalışmalarımız sayesinde 28 milimetreye kadar çıktı. Ayrıca Türkiye’nin filmaşin üretimi yüzde 100’ün üzerinde arttı. Bağlantı elemanlarına filmaşin üretimi yapıyorsanız katma değerli her şeyi üretebilirsiniz demek. Kardemir, İsdemir, Ege Çelik, Tosyalı, İçdaş, Diler, Kroman gibi birçok firma filmaşin üretimi ve ihracatı yapmaya başladı."

Çelik İhracatçılar Birliği'nin kurulmasının ardından sektörde ciddi bir büyüme yaşandığına işaret eden Tecdelioğlu, "Şu an cıvata ve bağlantı elemanlarında dünyada ilk 10’da, Avrupa’da ilk 3’teyiz. İthalat ve ihracat toplamı yaklaşık 800 bin ton civarında. Pazar büyüklüğümüz ise 2 milyar dolar." değerlendirmesinde bulundu.

Tecdelioğlu, Türkiye'nin bağlantı elemanlarını 171 ülkeye ihraç ettiğini ve bu ihracatın yüzde 73’ünün de Avrupa’ya gerçekleştiğini belirtti. Avrupa’ya olan ihracatın yarısından fazlasının Almanya’ya yapıldığını bildiren Tecdelioğlu, bağlantı elemanlarının en çok otomotiv- makine, beyaz eşya sanayi sektöründe kullanıldığını dile getirdi.

Tecdelioğlu, otomotiv sektöründe, Avrupa’da üretilen bir otomotivde kullanılan bağlantı elemanının yaklaşık yüzde 10’unun Türkiye üretimi olduğunu, beyaz eşya sektöründe ise yüzde 90 Türkiye üretimi bağlantı elemanlarının kullanıldığını aktardı.

Türkiye’nin ham madde ithalatının ton başına 729 dolar olduğunu belirten Tecdelioğlu, vida, cıvata, somun ihracat ortalamasının ise 9 ayda ton başına 3 bin 700 dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

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- Avrupa'da güçlüyüz

Türkiye'nin civata ve bağlantı ekipmanlarında 9 aylık ihracatının toplam 100 bin ton olarak gerçekleştiğini, değer olarak ise 350 milyon doları aştığını belirten Tecdelioğlu, 2023 hedeflerini ise 1 milyar dolar olarak koyduklarını aktardı.

Tecdelioğlu, "Çelikte yıllık toplam 20 milyon tona yaklaşan ihracatımız bulunuyor. Aylık ortalama 12 bin ton bağlantı elemanı ihracatı yapıyoruz. 2018 yılında bağlantı elemanları ihracatını toplamda 450 milyon dolar civarında gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Bağlantı elemanları ihracatı bu yıl değerde yüzde 28 büyüdü. Potansiyel müşterinin fazla olduğu Fransa, Polonya, Amerika gibi ülkelere açılmayı hedefliyoruz. Bizim en büyük rakibimiz Uzak Doğu ülkeleri. Avrupa’da ise rakibimiz Almanya ve İtalya." ifadelerini kullandı.

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Çelik İhracatçılar Birliği

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