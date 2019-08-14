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Bağrıbütün kavununda hasat zamanı

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde "yer muzu" diye de bilinen bağrıbütün kavununun hasadı başladı - Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak; - "Ürünün ilçemiz adına tescillenmesi için Bozok Üniversitemizle çalışma yapıyoruz"

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine özgü halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan bağrıbütün kavununun hasadı başladı.

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağrıbütün kavununun, yöresel ürünleri olduğunu söyledi.

Bağrıbütün kavunun hasadının ve satışlarının başladığını ifade eden Koçak, şöyle konuştu:

"Kilosu 2,5 liradan satılıyor. Bu sene geniş bir alana ekim yapıldı, çiftçilerimiz üretimden memnun. Gelecek yıllarda da inşallah daha da yaygınlaşacak. Yer muzu dediğimiz kavun türünün aroması muza benziyor, bütün olduğu için de 'bağrıbütün' deniyor. Ürünün ilçemiz adına tescillenmesi için Bozok Üniversitemizle çalışma yapıyoruz."

Çiftçilerden Dursun Karaca da bu yıl 10 dönüm alana ekim yaptıklarını belirtti.

Kavunun Yozgat'ta Aydıncık yöresinde ekildiğini anlatan Karaca, "Önceden kendimize yetecek, gelen misafirlere ikram edecek kadar ekiliyordu. Son yıllarda Belediye Başkanımız Ahmet Koçak'ın girişimleri ile tanıtımlar yapılmaya ve talepler artmaya başlayınca ekim alanları genişliyor." dedi.

Karaca, satışlarda hiçbir sıkıntı olmadığını dile getirerek, "Gönül ister ki daha çok ekim yapılsın fakat çok meşakkatli bir iş. Üniversitelerimizden bunun üzerine daha çok araştırma yapılmasını istiyoruz. Bazı seneler üründe hastalık oluyor, ürün alınamıyor, çiftçi zarar ediyor, bırakma derecesine geliyor. Bu yıl verim çok güzel."

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Anahtar Kelimeler:
Aydıncık Bağrıbütün kavun hasadı Yozgat

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