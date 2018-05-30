FİNANS

Baharat ihracatından 72 milyon dolar

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

Türkiye, ocak-nisan döneminde 150 ülkeye gerçekleştirdiği baharat ihracatından 72 milyon dolar gelir elde etti

İZMİR (AA) - Ocak-nisan döneminde 150 ülkeye gerçekleştirilen baharat ihracatından 72 milyon dolar gelir sağlandı.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2017'de 160 milyon dolarlık baharat ihracatı yaptı, bunun yüzde 75'lik kısmını (120 milyon dolar) Egeli baharat ihracatçıları gerçekleştirdi.

Bu yılın ocak-nisan döneminde ise 150 ülkeye baharat ihraç edildi. Bu dönemde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık artışla 68 milyon dolardan, 72 milyon dolara çıktı.

Baharat ihracatında kekik ilk, defne yaprağı ikinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, dünyanın baharat talebinin arttığını, baharat ihracatının artması için üretimin artması, bunun içinde üretimin desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği ile Türkiye'nin gıda standartlarındaki farklılıkların, ihraç edildikten sonra çeşitli nedenlerle geri gelen ürünlerin ülkeye girişinde zorluklarla karşılaşmasına neden olduğuna değinen Tarakçıoğlu, "Türk baharat ihracatçıları olarak siyasi ve ekonomik konjonktürden bağımsız olarak tedarik konusunda son derece dinamik ve kararlı olduğumuzu, bu şekilde yolumuza devam etmek istediğimizi ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

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