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Bahçeci Sağlık Grubu'ndan hamilelere oruç uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 09:31 | Son Güncelleme

Bahçeci Sağlık Grubu doktorlarından Kadın Hastalıkları-Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Erzik: - "Uzun süreli açlık ve sıvı kaybı anne ile bebek için tehdit oluşturmaktadır. Ani kan şekeri düşmesi ve vücudun sıvısız kalması, uzun vadede bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Aynı zamanda kilo alımını bir aylık süreçte durdurabilir" - "Hamileliğine rağmen oruç tutmak isteyenlerin mutlaka doktoruna danışması gerektiğini ve risk taşıyıp taşımadığını öğrenmesi gerekir"

İSTANBUL (AA) - Bahçeci Sağlık Grubu doktorlarından Kadın Hastalıkları-Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Burçak Erzik, uzun süreli açlık ve sıvı kaybının anne ile bebek için tehdit oluşturduğunu belirterek, "Ani kan şekeri düşmesi ve vücudun sıvısız kalması, uzun vadede bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Aynı zamanda kilo alımını bir aylık süreçte durdurabilir." ifadesini kullandı.

Erzik, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayına girilmesiyle birlikte yemek yeme alışkanlığının tamamen değiştiğini, özellikle bebek bekleyen anne adaylarının bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini, bebeğin gelişimi için düzenli yemek yemenin şart olduğunu bildirdi.

Uzun süreli açlık ve sıvı kaybının anne ile bebek için tehdit oluşturduğunu aktaran Erzik, "Ani kan şekeri düşmesi ve vücudun sıvısız kalması, uzun vadede bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Aynı zamanda kilo alımını bir aylık süreçte durdurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Gebeliğin ilk 3 ayında bulantı, kusma ve iştah bozukluğu görüldüğünü, ilk 3 ayda bebeğin organları oluştuğu için oruç tutmaya çalışmanın risk oluşturabileceğini belirten Erzik, gebeliğin ilk 3 ayında oruç tutmaya çalışmanın işleri daha da çıkmaza sokabileceğini savundu.

Hamilelik döneminde anne adayının yeterli miktarda sıvı gıda almasının hamile olamayanlara göre fazlasıyla önemli olduğunu vurgulayan Erzik, şunları kaydetti:

"Anne adayının yeterli sıvı almaması ve annenin susuz kalması, erken doğuma neden olabilmektedir. Aynı şekilde gebe bayanların kan şekeri diğer insanlara göre daha kolay düşme eğilimindedir. Oruç sırasında uzun süre aç kalındığında bu durum gelişebilir ve bulantı, kusma, mide yanması, kabızlık gibi şikayetlerde artış görülebilir. Özellikle gebeliğinde riskli birtakım durumlar tespit edilmiş olan anne adaylarının oruç tutmaları daha da sakıncalı olabilir. Gebelikte uzun süre aç kalmadan sık sık ve azar azar yemek yenmesi önerilir."

- Oruç tutulması halinde dikkat edilmesi gerekenler

Op. Dr. Burçak Erzik, anne adayının sistemik rahatsızlıkları bulunması ve bu durumun beraberinde bebek üzerinde probleme sebep olması halinde oruç tutmanın hem anne adayını hem de doğacak bebeği etkileyebildiğini aktardı.

Hamileliğine rağmen oruç tutmak isteyenlerin mutlaka doktoruna danışması gerektiğini vurgulayan Erzik, şu uyarılarda bulundu:

"Doktoruna danışıp bunun risk taşıyıp taşımadığını öğrenmeli. Dinlenmeye ve beslenme şekline dikkat edilmeli. Mutlaka sahura kalkılmalı.
İftar 2-3 öğüne bölünerek yapılmalı.
Özellikle evde hazırlanmış çorba içilmeye çalışılarak iftardan sonra bir avuç kuru yemiş yenilmeli.
Her gün süt ve süt ürünleri tüketmeye çalışılmalı.
Mevsimine uygun meyve ve sebzeler yenilmeli.
Yumurta, et, tavuk ve balık gibi protein kaynaklı gıdaların alımına dikkat edilmeli.
3 litreye yakın su içmeye gayret gösterilmeli.
Çok şekerli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmeli."

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