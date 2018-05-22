Bahçeci Sağlık Grubu'ndan hamilelere oruç uyarısı

İSTANBUL (AA) - Bahçeci Sağlık Grubu doktorlarından Kadın Hastalıkları-Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Burçak Erzik, uzun süreli açlık ve sıvı kaybının anne ile bebek için tehdit oluşturduğunu belirterek, "Ani kan şekeri düşmesi ve vücudun sıvısız kalması, uzun vadede bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Aynı zamanda kilo alımını bir aylık süreçte durdurabilir." ifadesini kullandı.

Erzik, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayına girilmesiyle birlikte yemek yeme alışkanlığının tamamen değiştiğini, özellikle bebek bekleyen anne adaylarının bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini, bebeğin gelişimi için düzenli yemek yemenin şart olduğunu bildirdi.

Uzun süreli açlık ve sıvı kaybının anne ile bebek için tehdit oluşturduğunu aktaran Erzik, "Ani kan şekeri düşmesi ve vücudun sıvısız kalması, uzun vadede bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Aynı zamanda kilo alımını bir aylık süreçte durdurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Gebeliğin ilk 3 ayında bulantı, kusma ve iştah bozukluğu görüldüğünü, ilk 3 ayda bebeğin organları oluştuğu için oruç tutmaya çalışmanın risk oluşturabileceğini belirten Erzik, gebeliğin ilk 3 ayında oruç tutmaya çalışmanın işleri daha da çıkmaza sokabileceğini savundu.