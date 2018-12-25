Bahçeci Tüp Bebek, Turquality Destek Programı'nda

İSTANBUL (AA) - Bahçeci Tüp Bebek, global Türk markaları geliştirmek üzere oluşturulan Turquality Destek Programı'na girmeye hak kazanan ilk iki sağlık kuruluşundan biri oldu.

Şirketin açıklamasına göre, Bahçeci Tüp Bebek, şirketleri global rekabetçi sektörlerde güçlü markalar yaratmaya teşvik eden Turquality'nin sağlık alanında, bu yıl ilkini açtığı programa ön incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda dahil olmaya hak kazandı.

Bahçeci Tüp Bebek, global iştirakleri ve Türkiye'ye kattığı sağlık turizmi faaliyetleriyle Turquality Destek Programı'nın kriterlerini karşılayarak bu alanın ilklerinden oldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Bahçeci Tüp Bebek Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Hamdi Bahçeci, bir markanın Turquality Destek Programı'na dahil olabilmesi ve devlet desteği alabilmesi için kurumsallaşma ve markalaşma sürecini tamamlaması gerektiğini belirterek, "Şirket, Turquality'nin belirlediği kriterleri karşılıyorsa ve uluslararası arenada güçlü bir marka olma potansiyeli taşıyorsa programa alınıyor. Türkiye'de sağlık sektöründe bu yolda ilerleyen markalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.