FİNANS

Bahçedeki fındık üreticisinin gözü kulağı TMO'da

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

ORDU'da geçen hafta başlayan fındık hasadı devam ederken, üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı taban fiyatı merakla bekliyor.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da geçen hafta başlayan fındık hasadı devam ederken, üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı taban fiyatı merakla bekliyor.

Ordu'da geçen Pazar başlayan fındık hasadı halen devam ediyor. Sahil ve orta kesimde süren fındık hasadı havanın zaman zaman yağmurlu olması nedeniyle zor geçiyor. Fındık hasadında yerli işçiler 100 TL'den günlük yevmiye ile fındık toplarken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kente gelen mevsimlik işçiler ise 70 TL'den bahçelerde çalışıyor. Bahçe sahibi üreticiler tarafından, yerli işçilerin daha çok fındık toplaması nedeniyle daha fazla tercih edildiği de belirtildi.

Geçen sezon müdahale alımı yaparak fındık piyasasına giren Giresun kalite fındığa 10.50 TL, levant kalite fındığa ise 10 TL'den fiyat açıklayan TMO'nun bu sezon açıklayacağı taban fiyat ise üreticiler tarafından merakla bekleniyor. Fiyatın halen açıklanmaması üreticileri endişelendirirken, en az 14 TL fiyat bekleniyor.

İstanbul'dan memleketi Ordu'ya gelerek fındık hasadına başlayan üretici Ayhan Aktaş, fiyatın en kısa zamanda açıklanmasını isteyerek, "Her hasat zamanında olduğu gibi yine memleketimize, köyümüze geldik. Gurbette olsak da fındık bahçemize bakıyoruz. Bakımını yapıyoruz, iyi ürün alabilmek için gübresinden ilacına kadar her türlü ilgileniyoruz. Bizim arazilerimiz dik ve yamaç arazi olduğu için maliyetimiz çok yüksek. Maliyet hesabı yaparsak fiyat taban fiyatı geçiyor. İşçiliğini elimizden geldiği kadar kendimiz yapmaya çalışıyoruz, ihtiyaç duymamız halinde mecburen yevmiye ile işçi çalıştırmak zorundayız. Serbest piyasada, herkes şu an TMO tarafından açıklanacak fiyatı bekliyor. Biz de bekliyoruz, beklentimiz en az 14 TL. İnşallah buna yakın bir rakam olur da emeğimizin karşılığını alırız" dedi. Nihat Karadaş ise işçi almadan eşi ve çocuklarıyla birlikte fındığını topladığını, TMO'nun açıklayacağı fiyatı da merakla beklediklerini söyledi.

PARTNERFacebook ve Instagram kullananlar dikkat!Facebook ve Instagram kullananlar dikkat!
Bahçedeki fındık üreticisinin gözü kulağı TMO'daBahçedeki fındık üreticisinin gözü kulağı TMO'da
Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TLKivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi

Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi

Ulaştırma ve Altyapu Bakanı Turhan: Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapu Bakanı Turhan: Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate inecek

İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması

İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması

Bakan Pakdemirli kurbanlık varlığını açıkladı

Bakan Pakdemirli kurbanlık varlığını açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahçedeki fındık üreticisinin gözü kulağı TMO'da

Bahçedeki fındık üreticisinin gözü kulağı TMO'da

Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL

Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL

Tatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldı

Tatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldı

İnciri yağmur vurdu

İnciri yağmur vurdu

'En ucuz kurbanlıklar Adana'da'

'En ucuz kurbanlıklar Adana'da'

SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.