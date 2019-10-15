Bahçedeki imalathanesinden Tayvan'a ihracata hazırlanıyor

İlk ihracatını Tayvan'a yapmaya hazırlanan Serap Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makarnanın her sofrada, her yaşta tüketilen bir ürün olduğunu söyledi. Karakaş, "Yaptığımız makarnaya bazı ürünleri de katarak kendimize özgü bir tarz oluşturuyoruz. Mesela son zamanlarda zerdeçal, üzüm çekirdeği, bakliyat makarnaları sağlıklı beslenmek için oluşturduğumuz yeni kavramlar. Bu değerli ham maddeleri ilgili kişilere danışarak ve gıda danışmanlarımla ölçümleyerek yeni bir yaklaşım sergiliyorum." dedi.

İş yerinde 6 çalışanıyla ısırgan, ebegümeci, nohutlu, kuru fasulyeli ve kırmızı mercimekli makarnalar imal eden Karakaş, spor yapanlar için ürün portföyüne son olarak su yosunu katkılı makarnayı da etkiledi.

Karakaş, ilçenin kırsal Kulak Mahallesi'ndeki evinin bahçesine 4 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı 70 bin lira krediyle makarna imalathanesi kurdu.

Karakaş, ayda ortalama 7-8 ton makarna ürettiklerini anlattı.

Sağlıklı gıda maddesi üretimi hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Karakaş, şöyle devam etti:

"Bütün amacımız, karbonhidrat yüklü ham madde ile değerde yüklü, yerelde tedarik edilen ham maddeyi birleştirerek biraz daha katma değerli, yenilikçi yaklaşımla beslenmeye katkıda bulunmak. Son zamanlarda bazı hastalara, konusunda uzman doktorlara danışarak kişiye özel makarnalar da üretiyoruz. Mesela kemoterapi sonrası doktorun tavsiye ettiği beslenmeye uygun bir makarna. Kişiye özel üretim yapmak bizi hem geliştiriyor hem de hastalık sonrası hassas beslenme dönemlerinde insanların ulaşmak istediği doyurucu, çözüm üretici gıda yapmış olmaktan da mutluluk duyuyoruz."

Bal kabağıyla makarnayı buluşturmak için çalışma başlattıklarını aktaran Karakaş, "Su yosunuyla çalışmaya başladık, spor yapanlara, günlük takviyeli beslenenlere özel bir ürün. Özellikle üzüm çekirdeği ununun faydasına çok inanıyoruz. Hem buğday hem de bakliyat makarnasında ön pişirmenin yanında yakında fermantasyonlu, mide hazmına yardımcı makarna yapacağız." ifadelerini kullandı.