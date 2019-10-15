FİNANS

Bahçedeki imalathanesinden Tayvan'a ihracata hazırlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki evinin bahçesine 4 yıl önce KOSGEB desteğiyle imalathane kuran kadın girişimci, nohutlu, kuru fasulyeli, kırmızı mercimekli, su yosunlu, bal kabağı katkılı gibi 27 çeşit makarna üretiyor - Girişimci Serap Karakaş: - "(Tayvanlı) Bir kişi bizim ürünlerimizi görmüş, bize ulaşarak numune istedi, buraya geldi ve bizden makarna almak istediğini belirtti. Şu an görüşmeler son aşamasında, çok mutluyuz. İlk anlaşmamız da 4,5 ton civarında oldu"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Manyas ilçesinde evinin bahçesine kurduğu imalathanede 27 çeşit makarna üreten Serap Karakaş, ilk ihracatını Tayvan'a yapmaya hazırlanıyor.

Karakaş, ilçenin kırsal Kulak Mahallesi'ndeki evinin bahçesine 4 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı 70 bin lira krediyle makarna imalathanesi kurdu.

İş yerinde 6 çalışanıyla ısırgan, ebegümeci, nohutlu, kuru fasulyeli ve kırmızı mercimekli makarnalar imal eden Karakaş, spor yapanlar için ürün portföyüne son olarak su yosunu katkılı makarnayı da etkiledi.

İlk ihracatını Tayvan'a yapmaya hazırlanan Serap Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makarnanın her sofrada, her yaşta tüketilen bir ürün olduğunu söyledi. Karakaş, "Yaptığımız makarnaya bazı ürünleri de katarak kendimize özgü bir tarz oluşturuyoruz. Mesela son zamanlarda zerdeçal, üzüm çekirdeği, bakliyat makarnaları sağlıklı beslenmek için oluşturduğumuz yeni kavramlar. Bu değerli ham maddeleri ilgili kişilere danışarak ve gıda danışmanlarımla ölçümleyerek yeni bir yaklaşım sergiliyorum." dedi.

Karakaş, ayda ortalama 7-8 ton makarna ürettiklerini anlattı.

Sağlıklı gıda maddesi üretimi hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Karakaş, şöyle devam etti:

"Bütün amacımız, karbonhidrat yüklü ham madde ile değerde yüklü, yerelde tedarik edilen ham maddeyi birleştirerek biraz daha katma değerli, yenilikçi yaklaşımla beslenmeye katkıda bulunmak. Son zamanlarda bazı hastalara, konusunda uzman doktorlara danışarak kişiye özel makarnalar da üretiyoruz. Mesela kemoterapi sonrası doktorun tavsiye ettiği beslenmeye uygun bir makarna. Kişiye özel üretim yapmak bizi hem geliştiriyor hem de hastalık sonrası hassas beslenme dönemlerinde insanların ulaşmak istediği doyurucu, çözüm üretici gıda yapmış olmaktan da mutluluk duyuyoruz."

Bal kabağıyla makarnayı buluşturmak için çalışma başlattıklarını aktaran Karakaş, "Su yosunuyla çalışmaya başladık, spor yapanlara, günlük takviyeli beslenenlere özel bir ürün. Özellikle üzüm çekirdeği ununun faydasına çok inanıyoruz. Hem buğday hem de bakliyat makarnasında ön pişirmenin yanında yakında fermantasyonlu, mide hazmına yardımcı makarna yapacağız." ifadelerini kullandı.

İhracata başlamak için bağlantılarının da olduğunu dile getiren Karakaş, Tayvanlı bir firmanın yetkilileriyle görüşmelerinin sürdüğü bilgisini verdi.

27 çeşit makarna imal ettiğini anlatan Karakaş, şunları kaydetti:

"Bir kişi bizim ürünlerimizi görmüş, bize ulaşarak numune istedi, buraya geldi ve bizden makarna almak istediğini belirtti. Şu an görüşmeler son aşamasında, çok mutluyuz, heyecanlıyız. İlk anlaşmamız da 4,5 ton civarında oldu. Buna da inşallah bir süre sonra başlayacağız. Kendi ülkelerinde olan makarnadan değil de bizim yaptığımız artizan makarnayı istediler. Biz onlara yaptığımız makarna çeşitlerinden 5-6 tanesini denettik, hepsini çok beğendiler. 5'iyle seri üretime başlayacağız. Makarnalarımız kendi ambalajımızla Tayvan'da satışa sunulacak."

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bahçe balikesir İmalathane makarna Manyas Serap karakaş spor su yosunlu

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