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Bahçeli: Trump ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil (2)

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 16:36 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın ölçüyü kaçırdığını ve ne söylediğinin farkında olmadığını belirterek, "Twitter ile konuşuyor ama yazdığını okuyamıyor.

Kaan ULU-Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM,(Ankara),(DHA)-MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın ölçüyü kaçırdığını ve ne söylediğinin farkında olmadığını belirterek, "Twitter ile konuşuyor ama yazdığını okuyamıyor. Bu bakımdan hiç ciddiye alınacak bir tarafı kalmamıştır" dedi. MHP lider Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle beraberindeki heyetle birlikte, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kendisini karşılamaya gelen partililerle tek tek selamlaşan Bahçeli, daha sonra Kuran-ı Kerim ve dua okunmasının ardından anıta kırmızı karanfil bıraktı. Ardından anıt içerisine yapılan Gökbükü Otağı'na geçen Bahçeli, çıkışta kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Bahçeli, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamaları geliyor. Son olarak rahip Brunson'ın adil bir yargılamaya tabi olmadığı ve onun casus olmadığını ileri sürdü ve Türkiye'ye de tehdit dilini bir kez daha kullandı. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Trump, ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil. Twitter ile konuşuyor ama yazdığını okuyamıyor. Bu bakımdan hiç ciddiye alınacak tarafı kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır. Ben, ona inanıyorum" diye yanıt verdi. Bahçeli, bir gazetecinin bugün yayımlanan bayram mesajında 'dost görünümlü mihraklar' ifadesini kullandığını hatırlatılarak, "Başkan Erdoğan da stratejik ortağın Türkiye'yi stratejik hedef haline getirmeye çalıştığını ifade etti. Neler söylersiniz" sorusuna ise, şöyle cevap verdi: "Herkes kendisine göre bir üslup kullanıyor. Bizim üslubumuz da o." ABD Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırının sorulması üzerine ise Bahçeli, "Doğru bir hareket değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, konuyu incelemelidir. Bu gibi davranışlara da müsaade edilmemelidir" dedi.

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