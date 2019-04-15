"Dünya vatandaşı olmak demek, kendi temellerinden, kendi kültür ve değerlerinden temel alıp evrensel değerlere hakim olmak ve bu değerler çerçevesinde dünyayı daha yaşanılabilir hale getirmek için çalışmak demektir, dünyanın sorunlarının farkında olmak ve hem bugünün hem yarının dünyasında bu sorunların çözücüsü olabilmek için uğraşabilmek demektir. Bu nedenle Bahçeşehir Koleji'nde dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek için uğraşıyoruz. 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayabilecek, 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip öğrenciler yetiştirmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizi bu yöntemlerle, programlarla ve bu vizyonla yetiştirmemiz gerekiyor."

Dağ, Bahçeşehir Koleji'nin değerleri içerisinde dünya vatandaşlığının her zaman en önemli maddelerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Bahçeşehir Koleji'nin düzenlediği "Dünya Vatandaşlığı Programı"nda konuşan Dağ, Bahçeşehir Koleji olarak kuruldukları ilk günden bu yana dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji'nin değerleri içerisinde dünya vatandaşlığının her zaman en önemli maddelerden biri olduğunu söyledi.

Dağ, Birleşmiş Milletler'in en önemli maddelerinden bir tanesinin dünya vatandaşlığı olduğunu da vurguladı.

- "Dünya Vatandaşlığı Programı'nı güncelleyerek Türkiye'de önemli bir başlangıç yaptık"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel de Dünya Vatandaşlığı Programı'nı güncelleyerek Türkiye'de önemli bir başlangıç yaptıklarına inandığını ifade etti.

Dünyanın sorunlarının her geçen gün arttığını belirten Yücel, "Bir taraftan dünyayı avuçlarımızın içine alarak küçülttük. 'Dünyanın herhangi bir noktasında başka bir yer beni ilgilendirmez' diyemezsiniz, dünyayı kirletemezsiniz, dünyada beraber yaşama kültürünü ortaya koymalıyız. Bu dünyada barış içerisinde yaşamamız lazım." diye konuştu.

Yücel, dünyada adaletsizlik, terör ve açlık olduğunu, bunların aşılmasında kendisini sorumlu gördüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Yöneticisi Alex Meija ise "Sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2030 yılından itibaren ancak bir sonraki nesil sahiplenirse olabilecek." dedi.

Meija, yoksullara, çevreye, gezegene yardım etmek gerektiğini de kaydetti.

