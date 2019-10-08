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Bahçeşehir Koleji'nden "Eşitlik Elçisi CEO'lar Hareketi"ne destek

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 14:27 | Son Güncelleme

Professional Women's Network tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen projenin bir parçası olan "Eşitlik Elçisi CEO'lar Hareketi"ne Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da destek verdi

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, toplumsal cinsiyet eşitliği için elçi oldu.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, iş yerinde cinsiyet eşitliği kavramını kurumsal kültürünün bir parçası haline getirmeyi hedefleyen Bahçeşehir Koleji, kadınların ve erkeklerin iş hayatında birlikte büyümelerini, kadınların iş hayatına girmelerini, yine kadınların iş hayatında kalmalarını ve etkili liderler olarak yükselmelerini hedefleyen Professional Women’s Network (PWN) İstanbul ile ortak hareket ederek kadın eşitliği konusuna dikkati çekiyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum kültürünün önemli bir yapı taşı olarak gören Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, PWN İstanbul'un cinsiyet eşitliği konusunda ses getiren projesi "Eşitlik Elçisi CEO'lar Hareketi"nin destekçileri arasındaki yerini aldı.

Eşitlik Elçisi CEO'ların imzaladığı manifesto kapsamında CEO'lar, "Departmanlarda ve ekiplerde cinsiyet eşitliği sağlıyor muyum?", "Kurumumda kadın liderliğini destekliyor muyum?", "Maaş ve yan menfaatlerde cinsiyet eşitliğine dikkat ediyor muyum?", "Kurumumda cinsiyet ayrımı yapmayan kültürü̈ destekliyor muyum?", "İş yerinde cinsiyet eşitliği için sorumluluk alıyor muyum?" gibi maddeler altında pek çok detayın takipçisi olmayı taahhüt ediyor.

Bahçeşehir Koleji de iş yerinde cinsiyet eşitliğini yeniden ele alarak bu konudaki standartlarını daha yukarı çekmeyi hedefliyor. Kolej, kadın ve erkek çalışan sayısındaki eşitliğin yanı sıra davranışsal eğilimlerin ve her iki cinsiyete tanınan hakların adaletli olması sağlıyor.

- "Yüzde 87 oranında kadın çalışanımız var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ, iş yerinde cinsiyet eşitliği, kadının iş yaşamında aktif görev alması ve gelecek kariyerinde önünün açık olması yönünde çocukluktan başlayan eğitimi desteklediklerini belirtti.

Dağ, bu konuda gelecek nesillere karşı büyük sorumluluk taşıdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"PWN İstanbul organizasyonundaki tüm kıymetli kadınların başarılarını takip ediyorum. Bu ekibin içinde hem kurumsal hem de bireysel olarak yer almaktan çok gurur duydum. Eşitlik elçisi olmak bizim için büyük anlam ifade ediyor. Çünkü Bahçeşehir Koleji'nde, eğitim sektöründe kadın ağırlıklı bir işin başındayım. 60 ilde toplam 128 kampüsümüzde 12 bin 600 eğitimciyi temsil ediyorum ve büyük bir çoğunluğu da kadın. Yüzde 87 oranında kadın çalışanımız var. Eğitim sektörünün dinamiği kadındır ama biz burada daha kıymetli bir işe imza atıyoruz. Yüzde 78 ile yönetici kadın ekibiyle çalışıyoruz. Bakış açımız ise tabii ki hayatın tüm zorluklarıyla baş etmeye çalışan bu kadınların bilgisini, becerisini, donanımını en üstte değerlendirerek onların bizim yanımızda olmasını sağlamak. Bu grubun başındaki bir kadın olarak ayrıca gurur duyuyorum ve yönetim ekibinin çok büyük çoğunluğunu da kadınlardan seçerek bu süreci yürütüyorum.

Bizim için yeni neslin hangi sosyal ve kültürel kodla yetişeceği çok önemli. Bu süreci de başaracak olanlar da yine kadınlar... Ama onların da eğitimle arkasında duracak olanlar eğitimci kadınlar, eğitim yönetiminde stratejik kararları verebilecek kadınlar... Bu açıdan bu yapıyı çok önemsiyorum. Bizim kurucumuz Enver Yücel, hocamız... O, kadınları yanında görüp yönetimi onlara teslim ediyor. Üniversitemizin rektörü, kolejimizin genel müdürü ve genel müdür yardımcıları da kadındır. Bu da ayrıca gururla altını çizeceğim bir ayrıntı..."

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