Bahçeşehir Koleji'nden Muş'a 15 milyon liralık yatırım

"Kurucu temsilcilerimiz Serdar Arslan, Bekir Gülsarı ve takım arkadaşları bizlere 4 yıl önce gelip, 'Muş'ta Bahçeşehir Kolejini açmak istiyoruz, şehrin buna çok ihtiyacı var' dedikleri zaman, her türlü yardımı yapacağımızı ifade ettik. Bunu gerçekleştirmekten dolayı çok gururluyum. Türkiye'nin her noktasında eğitim kurumları açıp, 'kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır anlayışıyla' hareket ediyoruz. Türkiye, dünyada 17. büyük ekonomi. İlk 10'da olmamız lazım. Teknoloji üretmeli, katma değeri yüksek üretim yapmalıyız. Katma değeri yüksek üretim yapamazsanız zengin olamazsınız. Bu da büyük ölçüde iyi ve kaliteli eğitimle sağlanabilir."

- "Hedefimiz 1071'in ruhunu ve gücünü eğitimle 2071'e taşımak"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji olarak hedeflerinin 1071'in ruhunu ve gücünü eğitimin gücüyle 2071'e taşımak olduğunu vurguladı.

"Bu önemli coğrafyada tarihimizin mirasıyla atalarımıza layık evlatlar yetiştirmek için çalışıyoruz." ifadesini kullanan Dağ, tarihine, kültürüne, vatanına, değerlerine sahip çıkan; bilimin aydınlığında ilerleyen bireyleri modern eğitim anlayışıyla yetiştireceklerini aktardı.