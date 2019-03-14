Bahçıvan: İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek

İstanbul, 14 Mart (DHA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, KOZA Girişim Hızlandırma Programı'na katılan girişyimcilerin sanayiciler ile buluşacaklarını söyledi ve "İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek" dedi.

İSO, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle başlattığı İSO Koza Girişim Programı ile geleceğin sanayicilerini yetiştirmeye en büyük desteği veriyor. İSO, bir taraftan girişimcilik ekosistemini hızlandırdığı diğer taraftan girişimcilere eğitim, mentörlük ve danışmanlıklarla sanayi iş birliği imkanı sunduğu programı tanıtan bir toplantı ve panel düzenledi.

Nesnelerin İnterneti, Sağlık Teknolojileri, Savunma Sanayi ve Enerji adı altında dört başlıktan oluşan İSO Koza Girişim Hızlandırma Programı’nın lansmanı ve Sanayide Girişimcilik Paneline İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliği yaparken, toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ile çok sayıda sanayici ve girişimci de katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO olarak ısrarla “katma değeri yüksek ve üretim odaklı” bir girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini vurguladıklarına dikkat çekti ve ekledi:

"Bu girişimcilik ekosisteminin bu ülkenin genç girişimcileri ile yerli üretime büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu anlayış eşliğinde İSO olarak yeni dönemde oluşturduğumuz KOZA Girişim Hızlandırma Programı çerçevesinde girişimcilerimize vereceğimiz eğitim ve mentörlüklerle, onları geleceğin sanayicileri haline getirmeyi hedefliyoruz. Programa katılan girişimciler, İSO’nun sanayici üyeleriyle buluşma fırsatı yakalayacak ve girişimcilerin ihtiyaç duydukları networking imkanları da bu program ile sağlanmış olacak. Aynı zamanda sanayinin ihtiyaç duyacağı Ar-Ge çalışmalarının adeta bir açık inovasyon mantığında, girişimcilerimiz ile karşılanması yönünde de kritik işbirlikleri oluşturacağımızı düşünüyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır da, kamu olarak girişim ekosistemine önemli destekleri olduklarına dikkat çekerek, "İSO’nun kurumsal olarak başlattığı bu inisiyatif, pek çok iş insanının girişim ekosistemine daha fazla dikkat vermesine ön ayak olacak. İstanbul’u küresel girişim ekosisteminin merkezi yapmaya kararlıyız. Bu toplantının bu hedefe güçlü bir ivme katacağına inanıyorum" dedi. (Fotoğraflı)

