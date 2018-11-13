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BAİB, 1,5 milyar dolarlık ihracat sınırını aştı

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Batı Akdeniz Bölgesi ihracatının 10 Kasım itibariyle 1,5 milyar doları aştığını söyledi.

BAİB, 1,5 milyar dolarlık ihracat sınırını aştı

ANTALYA, (DHA) - BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Batı Akdeniz Bölgesi ihracatının 10 Kasım itibariyle 1,5 milyar doları aştığını söyledi.
Hakkı Bahar, bölge ihracatının yeni haftaya, toplam 1 milyar 501 milyon 159 bin 449 dolar ihracat rakamı ile başladığını belirtti. Antalya, Burdur ve Isparta illerinin ihracatının 1,5 milyar doları geçen yıla göre 14 gün önce yakaladığını aktaran Bahar, "Yaş meyve sebze sezonunun başlamasıyla birlikte ihracat rakamlarımızın daha da artması, bölge ihracatının yılsonunda yaklaşık 2 milyar dolar seviyesine ulaşması öngörülüyor" dedi
BAİB Yönetim Kurulu'nun Antalya, Burdur ve Isparta'da ihracatın gelişmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktaran Bahar, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda bölge ihracatımızın lokomotif sektörlerini daha da geliştirmek, mevcut pazarlarda etkinliğini artırmak ve alternatif pazarlar oluşturmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca bölge ihracatının gelişmesi açısından lokomotif sektörlerimiz dışındaki sektörlerin gelişimini sağlamak da olmazsa olmazlarımızdan. BAİB Yönetim Kurulu olarak bu yönde de ciddi çalışmalar yürütmekteyiz. BAİB Yönetim Kurulu olarak Antalya, Burdur ve Isparta illerinde ciddi ihracat potansiyeli bulunan üretici firmaların varlığını görmekteyiz. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu firmalarımız ile birliğimiz çatısı altında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Hedefimiz üreten ve ihraç eden bir ekonomik yapı."
Bölge ihracatının 1.5 milyar doları geride bırakmasında pay sahibi olan ihracat ailesinin temsilcilerini kutladığını kaydeden Hakkı Bahar, "Psikolojik sınırlardan birisi olan 1.5 milyar doları geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzde 4,8 artışla 1 milyar 501 milyon 159 bin 449 dolara ulaştığımız bu dönemde en fazla ihracatı 422,2 milyon dolarla madencilik sektörü yaptı. Bu sektörü 372,6 milyon dolarla yaş meyve sebze sektörü takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 145,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yer aldı. En fazla ihracat yapılan ülke ise 220.4 milyon dolarla Çin oldu. Çin'i 106,3 milyon dolar ile Almanya, 91,8 milyon dolarla da Rusya takip etti" diye konuştu.

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