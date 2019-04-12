BAİB'in yıl sonu ihracat hedefi 2 milyar dolar

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, yıl sonu için 2 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.

Bahar, AA muhabirine, geçen yıl 159 ülkeye 1 milyar 756 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl ilk üç aylık dönemde ihracatta yüzde 16'lık artış yaşandığını dile getiren Bahar, "İlk üç ayda 134 ülkeye 470 milyon doların üzerinde ihracat yaptık. Batı Akdeniz olarak yıl sonu için 2 milyar dolarlık hedefimiz var. Bunun yanında bu coğrafyada sanayi çeşitlendirmek gibi bir hedefimiz var." dedi.

Batı Akdeniz olarak 26 sektörde var olduklarını belirten Bahar, ihracatın yüzde 50'lik bandını yaş sebze ve meyve ile mermer ve doğal taşın oluşturduğunu kaydetti.

İlk üç ayda yaş sebze ve meyvede 124,1 milyon dolar, madencilik ürünlerinde 98,9 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamullerinde 47,1 milyon dolar, demir ve demir dışı metallerde 42,1 milyon dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde de 36,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Bahar, "Doğal taş dediğimizde Çin ilk sırada geliyor. Yaş meyve ve sebzede ise Avrupa ve Rusya. En ufak politik hareket ihracatı etkiliyor. Sadece ihracat yapmıyor, milli bir duruş sergiliyorsunuz. Milletin ayrışmadan, yan yana olmaktan uzaklaşmadan dışarıya verdiği poz çok önemli" diye konuştu.