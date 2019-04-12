FİNANS

BAİB'in yıl sonu ihracat hedefi 2 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar: - "Batı Akdeniz olarak yıl sonu için 2 milyar dolarlık hedefimiz var" - "İhracatta bu yıl ülke sayısı daha da artacak. Çünkü Afrika paradigması var. Afrika'da Türk Hava Yolları inanılmaz işler yaptı"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, yıl sonu için 2 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.

Bahar, AA muhabirine, geçen yıl 159 ülkeye 1 milyar 756 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl ilk üç aylık dönemde ihracatta yüzde 16'lık artış yaşandığını dile getiren Bahar, "İlk üç ayda 134 ülkeye 470 milyon doların üzerinde ihracat yaptık. Batı Akdeniz olarak yıl sonu için 2 milyar dolarlık hedefimiz var. Bunun yanında bu coğrafyada sanayi çeşitlendirmek gibi bir hedefimiz var." dedi.

Batı Akdeniz olarak 26 sektörde var olduklarını belirten Bahar, ihracatın yüzde 50'lik bandını yaş sebze ve meyve ile mermer ve doğal taşın oluşturduğunu kaydetti.

İlk üç ayda yaş sebze ve meyvede 124,1 milyon dolar, madencilik ürünlerinde 98,9 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamullerinde 47,1 milyon dolar, demir ve demir dışı metallerde 42,1 milyon dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde de 36,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Bahar, "Doğal taş dediğimizde Çin ilk sırada geliyor. Yaş meyve ve sebzede ise Avrupa ve Rusya. En ufak politik hareket ihracatı etkiliyor. Sadece ihracat yapmıyor, milli bir duruş sergiliyorsunuz. Milletin ayrışmadan, yan yana olmaktan uzaklaşmadan dışarıya verdiği poz çok önemli" diye konuştu.

- THY'nin ihracata katkısı

İhracatta bu yıl ülke sayısının daha da artacağını ifade eden Bahar, "Çünkü Afrika paradigması var. Afrika'da Türk Hava Yolları inanılmaz işler yaptı" dedi.

İstanbul'daki üçüncü havalimanının Asya ve Afrika'ya gidecek nakliyelerinin yük kargo hattını oluşturduğunu aktaran Bahar, "Sadece yolcuyu görüyoruz ama orada çok ciddi miktarda kargo hattı var" ifadesini kullandı.

Pazarı ve ürün çeşidini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını bildiren Bahar, Antalya, Isparta ve Burdur ölçeğinde ilk defa mikro anlamda bir master planı hazırladıklarını söyledi.

Master planı ile geleceğe dönük bir yol haritası belirlediklerini ifade eden Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok fazla gereksiz yerle uğraşmadan ihtiyacı tespit edip, katma değerli ürüne yönelecek bir model hazırlıyoruz. Bölgesel olarak hangi ürüne, hangi kapasitede sahibiz, bunların demografik yapısını ortaya çıkaracağız. Bir 40 sene sonrasının planlamasını yapmış olacağız. Henüz çalışma aşamasındayız, yaklaşık 6 ay içinde sunmuş oluruz. Bölgemiz açısından önemli bir çalışma."

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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği doğal taş Hakkı Bahar ihracat Yaş meyve ve sebze

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