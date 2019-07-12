FİNANS

Bain Capital WPP hisselerinin yüzde 60’ını alacak 

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 15:43 | Son Güncelleme

Kantar Grup’a ait reklam firması WPP hisselerinin yüzde 60’ını yatırım şirketi Bain Capital’e yaklaşık olarak 3.1 milyar dolar karşılığında satacağını duyurdu.

İlayda Kılıçay / İstanbul, 12 Temmuz (DHA) -Kantar Grup’a ait reklam firması WPP hisselerinin yüzde 60’ını yatırım şirketi Bain Capital’e yaklaşık olarak 3.1 milyar dolar karşılığında satacağını duyurdu.
Şirketin kasasına vergiler dahil 4 milyar dolar, vergisiz olarak ise 3.1 milyar dolar gerçekleşek satış işlemiyle birlikte şirket yüzde 60’yla borçlarını kapatacak, geriye kalan kısmını da hissedarlarına paylaştıracağını duyurdu. İşlemlerin 2020’de sona ermesi bekleniyor.
WPP CEO’su Mark Read, “Bain Capital ile birlikte ileriye bakarak ve tüm enerjimizi kullanarak çalışıyoruz. Kantar’ın iş partneri ve hissedarı olarak, müşterilerimiz verdiğimiz hizmetleden yararlanırken büyümeye devam edeceğiz” dedi.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladıBitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı
Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldıToplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Bir ile daha 'halk ekmek' kuruluyor

Bir ile daha 'halk ekmek' kuruluyor

Kritik 'torba teklif' kabul edildi!

Kritik 'torba teklif' kabul edildi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

Rahmi İncekara: Darbe girişimi ekonomiye sirayet etmedi

Rahmi İncekara: Darbe girişimi ekonomiye sirayet etmedi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.