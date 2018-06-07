Bakan Ağbal: Kamuda çalışanların maaşları 13 Haziran'da yatacak

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- MALİYE Bakanı Naci Ağbal, “Bütün kamu görevlilerimiz, memur, sözleşmeli memur, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran’da hesaplarına yatacak” dedi.

Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, valiliği ziyaret etti, açıklamalarda bulundu. Kamu çalışanlarının maaş alacakları ile ilgili konuşan Bakan Ağbal, “Kamu görevlilerinin her ayın 15’inde maaşlarını alıyorlar. Haziran ayı maaşları bayramın 1’inci gününe geliyor. Bugün bütün bakanlıklara kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge gönderdik. Bütün kamu görevlilerimiz, memur, sözleşmeli memur, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran’da hesaplarına yatacak. Dolayısıyla mübarek Ramazan Bayramı’na girmeden bütün kamu görevlilerimiz de maaşlarını almış olacak. Bütün kamu kurum ve kuruluşları gerekeli hazırlıkları yapıyorlar. Bu konuda bakan olarak gerekli talimatı verdim. Bakanlık olarak bu konuyu takip ediyoruz. Bayram girmeden önce nasıl emeklilerimizin aylıklarını ödediysek, nasıl emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyesini ödediysek şimdi de kamu çalışanlarımızın aylıklarını da bayram girmeden önce ödemiş oluyoruz. Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bu şekilde bayram girmeden önce maaşlarını almış olacak” dedi.

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