FİNANS

Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi, 2018 yılına hızlı giriş yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmelenmeyi sürdürerek, 2018 yılına da hızlı bir giriş yapmıştır. Yatırım, istihdam ve ihracata yönelik verdiğimiz desteklerle birlikte üretim ve yatırım tarafında çarklar hızla dönmeye devam etmektedir" dedi.  Maliye Bakanı Ağbal, Türkiye ekonomisinin ilk çeyreğinde yüzde 7,4'lük büyüme rakamına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yatırıma, istihdama ve ihracata verilen desteklerle üretim ile yatırım tarafında çarkların hızla dönmeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Ağbal, şunları kaydetti: "Türkiye ekonomisi 2018 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 oranında büyümüştür.

ANKARA, (DHA) - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmelenmeyi sürdürerek, 2018 yılına da hızlı bir giriş yapmıştır. Yatırım, istihdam ve ihracata yönelik verdiğimiz desteklerle birlikte üretim ve yatırım tarafında çarklar hızla dönmeye devam etmektedir" dedi.
Maliye Bakanı Ağbal, Türkiye ekonomisinin ilk çeyreğinde yüzde 7,4'lük büyüme rakamına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yatırıma, istihdama ve ihracata verilen desteklerle üretim ile yatırım tarafında çarkların hızla dönmeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Ağbal, şunları kaydetti:
"Türkiye ekonomisi 2018 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 oranında büyümüştür. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,0 oranında gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıl küresel çapta gerçekleşen senkronize büyüme ve uyguladığımız destekleyici makroekonomik politika adımlarıyla birlikte küresel çapta öne çıkan güçlü bir büyüme performansı ortaya koyan Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmelenmeyi sürdürerek 2018 yılına da hızlı bir giriş yapmıştır. Ekonominin sürükleyicisi olan iç talep ilk çeyrekte güçlü seyrini sürdürmüş ve özel tüketim harcamaları yüzde 11,0 artmıştır. Kamu harcamaları ise yüzde 3,4 artarak ekonomik büyümeye sınırlı; ancak pozitif katkı vermeye devam etmiştir. Yatırım, istihdam ve ihracata yönelik verdiğimiz desteklerle birlikte üretim ve yatırım tarafında çarklar hızla dönmeye devam etmektedir. 2017 yılında yüzde 7,3 ile güçlü bir büyüme performansı ortaya koyan yatırım harcamaları yılın ilk çeyreğinde de yüzde 9,7 artmıştır. Özellikle makine-teçhizat yatırımlarında geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren görülen güçlü artış ekonomimizin üretken yapısı için çok olumlu bir gelişmedir."

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
Babalar Günü alışverişinin dört birini elektronik ürünler oluşturuyorBabalar Günü alışverişinin dört birini elektronik ürünler oluşturuyor
Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü (2)Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Babalar Günü alışverişinin dört birini elektronik ürünler oluşturuyor

Babalar Günü alışverişinin dört birini elektronik ürünler oluşturuyor

Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü (2)

Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü (2)

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı temeli atıldı

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı temeli atıldı

Muhtar Kent'ten gençlere altın öğütler

Muhtar Kent'ten gençlere altın öğütler

Samanın fiyatı, geçen yıla oranla yüzde 100 arttı

Samanın fiyatı, geçen yıla oranla yüzde 100 arttı

Trump G-7 ortak bildirisine onay vermedi, Singapur’a geçiyor

Trump G-7 ortak bildirisine onay vermedi, Singapur’a geçiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.