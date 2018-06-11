Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi, 2018 yılına hızlı giriş yaptı

ANKARA, (DHA) - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmelenmeyi sürdürerek, 2018 yılına da hızlı bir giriş yapmıştır. Yatırım, istihdam ve ihracata yönelik verdiğimiz desteklerle birlikte üretim ve yatırım tarafında çarklar hızla dönmeye devam etmektedir" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, Türkiye ekonomisinin ilk çeyreğinde yüzde 7,4'lük büyüme rakamına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yatırıma, istihdama ve ihracata verilen desteklerle üretim ile yatırım tarafında çarkların hızla dönmeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Ağbal, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi 2018 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 oranında büyümüştür. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,0 oranında gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıl küresel çapta gerçekleşen senkronize büyüme ve uyguladığımız destekleyici makroekonomik politika adımlarıyla birlikte küresel çapta öne çıkan güçlü bir büyüme performansı ortaya koyan Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmelenmeyi sürdürerek 2018 yılına da hızlı bir giriş yapmıştır. Ekonominin sürükleyicisi olan iç talep ilk çeyrekte güçlü seyrini sürdürmüş ve özel tüketim harcamaları yüzde 11,0 artmıştır. Kamu harcamaları ise yüzde 3,4 artarak ekonomik büyümeye sınırlı; ancak pozitif katkı vermeye devam etmiştir. Yatırım, istihdam ve ihracata yönelik verdiğimiz desteklerle birlikte üretim ve yatırım tarafında çarklar hızla dönmeye devam etmektedir. 2017 yılında yüzde 7,3 ile güçlü bir büyüme performansı ortaya koyan yatırım harcamaları yılın ilk çeyreğinde de yüzde 9,7 artmıştır. Özellikle makine-teçhizat yatırımlarında geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren görülen güçlü artış ekonomimizin üretken yapısı için çok olumlu bir gelişmedir."

