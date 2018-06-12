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Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 01:27 | Son Güncelleme

AK Parti Hatay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'İş Dünyası ile Buluşuyoruz' iftar programında katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, partisinin Türkiye ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getireceğini söyledi.  Hatay'da bir otelde düzenlenen iftar programında iş insanlarına hitap eden Bakan Naci Ağbal, 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4 oranında büyüdüğünü söyledi. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde terör örgütünün meydana getirdiği darbe girişimlerinden sonra bir dağılma meydana geldiğini ancak hızlı bir şekilde aldıkları kararlarla ekonomide hızlı bir toparlanma sağladıklarını aktaran Bakan Ağbal, "2017 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü.

Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - AK Parti Hatay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'İş Dünyası ile Buluşuyoruz' iftar programında katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, partisinin Türkiye ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getireceğini söyledi.
Hatay'da bir otelde düzenlenen iftar programında iş insanlarına hitap eden Bakan Naci Ağbal, 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4 oranında büyüdüğünü söyledi. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde terör örgütünün meydana getirdiği darbe girişimlerinden sonra bir dağılma meydana geldiğini ancak hızlı bir şekilde aldıkları kararlarla ekonomide hızlı bir toparlanma sağladıklarını aktaran Bakan Ağbal, "2017 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü. Bu açıdan 2018 ilk çeyreğinde bu kadar yüksek bir büyüme oranını sağlamış olmamız son derece önemli. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. ilk çeyrekte 7,4 oranında bir büyüme yakaladık, bu Türkiye ekonomisini uluslararası alanda bir kez daha ön sıralara çıkardı. Türkiye OECD ülkeleri arasında ilk çeyrek büyümesi ile birinci, G- 20 ülkeleri arasında ise ikinci sıraya çıktı. Dolayısıyla 2017 yılında uluslararası alanda yakaladığımız bu büyüme performansını 2018 yılında da devam ettirdik” dedi.
“TÜRKİYE İRADEYLE, ERDEMLE VE CESARETLE ŞAHLANACAK”
Önemli bir süreçten geçildiğini vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:
"Türk siyasi tarihinde 24 Haziran seçimleri, 16 Nisan referandumundan sonraki en önemli seçim olma özelliğini taşıyor. 16 Nisan referandumunda yeni bir hükümet sistemini hep beraber milletçe benimsedik, şimdi bu yeni sistemin ilk seçimini yapıyoruz. Bu seçim Türkiye'yi yarınlara taşıyacak; bu seçim Türkiye'yi büyütecek. Sayın cumhurbaşkanımızın manifestosunda ifade ettiği üzere diyoruz ki; Türkiye iradeyle, erdemle ve cesaretle şahlanacak. İstiyoruz ki, Türkiye önümüzdeki yıllar içerisinde dünyanın en güçlü on ekonomisinden birisi olsun. Bu vizyona sahip olan tek parti Ak Parti ve Allah'ın izniyle 2002 yılında hayal edilemez, asla gerçekleştirilemez denilenleri gerçekleştiren Ak Parti 2023'te 2053'te Türkiye ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getirecek."

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Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacakBakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacakBakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

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