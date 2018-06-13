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Bakan Ağbal'dan bütçe müjdesi

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 13:58 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal: - "Mayıs ayı bütçesi fazla verecek. Ekonomideki canlılık, eski ve yeni yapılandırma kanunları ve imar barışı uygulamasıyla yıl sonuna kadar bütçeye 70 milyar lira civarında ilave gelir gelecek" - "Ekonomideki olumlu gidişin bütçe gelirlerine yıl sonuna kadar yaklaşık 20 milyar lira civarında ilave katkısı olacak. Sadece bu, emekli ikramiyesi düzenlemesi ve yaşlılık aylıklarında yaptığımız artışı telafi edecek" - "Oluşan gelir fazlasını tasarruf edeceğiz. Bunu, bir taraftan bütçe açıklarının aşağı çekilmesinde kullanacağız, bir taraftan da bu yolla cari açığın ve enflasyonun aşağı çekilmesine katkı sağlayacağız. Yıl sonu itibarıyla 2018 bütçesi, hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleşecek"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, mayıs ayı merkezi yönetim bütçesinin fazla vereceğini belirterek, "Ekonomideki canlılık, eski ve yeni yapılandırma kanunları ve imar barışı uygulamasıyla yıl sonuna kadar bütçeye 70 milyar lira civarında ilave gelir gelecek." dedi.

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs ayı merkezi yönetim bütçesine ilişkin sonuçları takvimine uygun olarak Ramazan Bayramı'ndan sonra açıklayacaklarını ancak şu ana kadar oluşan tablonun, bütçe fazlasını gösterdiğini söyledi.

Yılın ilk 5 ayında gerek vergi gelirleri gerekse vergi dışı gelir performansında oldukça önemli bir gelişme gerçekleştiğini vurgulayan Ağbal, "Ekonomideki canlılık, bütçedeki gelir performansına da doğrudan olumlu yansıyor. İnşallah önümüzdeki aylarda da vergi gelir performansının bu artışını sürdürerek yıl sonu itibarıyla bütçe gelir hedefimizin oldukça üzerinde bir gerçekleşmeyi yakalayacağımızı bugünden görüyoruz." diye konuştu.

Ağbal, bu yıl için 67 milyar liralık bütçe açığı hedefi olduğunu hatırlatarak, bütçenin gelir ve gider gerçekleşmelerini titizlikle takip ettiklerini bildirdi.

- "Ekonomik canlanmadan ilave 20 milyar lira gelecek"

Ekonominin geçen yıl ve bu yıl önemli bir büyüme göstermesinin, bütçenin gelir tarafını olumlu etkilediğine dikkati çeken Ağbal, şöyle devam etti:

"Yaptığımız tahminlere göre, ekonomideki olumlu gidişin bütçe gelirlerine yıl sonuna kadar yaklaşık 20 milyar lira civarında ilave katkısı olacak. Sadece bu, emekli ikramiyesi düzenlemesi ve yaşlılık aylıklarında yaptığımız artışı telafi edecek. Bu sene yaptığımız emekli ikramiyesi düzenlemesi ve yaşlılık aylıklarındaki artışın bütçeye maliyetinin 23-24 milyar lira olduğunu ifade etmiştik. Gelirlerdeki 20 milyar lirayı aşan olumlu gidişat, zaten burada ortaya çıkan harcama artışlarını birebir telafi edecek özelliğe sahip."

- "Yapılandırmada başvurular 1 milyon 30 bini geçti"

İlave düzenlemelerin de olduğuna işaret eden Ağbal, bunların 2018 yılı bütçesine önemli katkı yapacağını dile getirdi.

Ağbal, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz yeniden yapılandırma kanunu başvuruları başladı. Dün akşam itibarıyla başvurular 1 milyon 30 bini geçti. Yapmış olduğumuz yapılandırma tutarı da 7,5 milyar lira civarına çıktı. Yıl sonu itibarıyla buradan 15 milyar lira ilave gelir bekliyoruz. Bu gelir bütçede yoktu. Ayrıca, devam eden iki ayrı yeniden yapılandırma kanunumuz bulunuyor. Burada da yıl başında 2,5 milyar liralık bir tahminimiz vardı. Yaptığımız çalışmaya göre, yıl sonunda bu rakamın 8-9 milyar lirayı aşacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla buradan da 5-6 milyar liralık ilave gelir olacak. O açıdan, ekonomik canlanmadan gelecek 20 milyar lira civarında gelir, eski yapılandırma kanunlarından gelecek ilave 5-6 milyar liralık gelir, yeni yaptığımız yeniden yapılandırma kanunundan gelecek 15 milyar lirayı topladığınız zaman nereden bakarsanız bakın bütçeye 40 milyar lira ilave gelir gelecek."

- Yıl sonuna kadar ilave 70 milyar lira

Bunların dışında, imar barışı başvurularının da devam ettiğini anımsatan Ağbal, vatandaşların buraya da yoğun bir şekilde başvuru yaptığını söyledi.

Ağbal, bunun da kendilerini sevindirdiğini, yıl sonuna kadar toplamda bütçeye 70 milyar lira civarında ilave gelirin geleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İmar barışıyla vatandaşlarımız imar sorunlarını çözmüş olacak. Aynı zamanda bu, bütçeye de çok ciddi bir gelir desteği sağlayacak. Buradan da bütçeye yaklaşık 30 milyar lira civarında asgari gelir bekleniyor. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuzda 70 milyar lira civarında bir gelirin ilave olarak yıl sonu itibarıyla bütçemize geleceğini görüyoruz. Bu gelir artışlarıyla ortaya çıkan harcama artışlarını karşı karşıya koyduğumuz zaman, görüyoruz ki gelirdeki artış, giderlerdeki artışların üzerinde olacak. Tabii burada oluşan gelir fazlasını tasarruf edeceğiz. Bunu, bir taraftan bütçe açıklarının aşağı çekilmesinde kullanacağız, bir taraftan da bu yolla cari açığın ve enflasyonun aşağı çekilmesine katkı sağlayacağız. Yıl sonu itibarıyla 2018 bütçesi, hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleşecek. Kamu maliyesi göstergelerindeki sağlamlık, 2018 bütçesinde de kendisini gösterecek. Düşük bütçe açıklarına ve ekonominin ihtiyaçlarına uygun bir maliye politikasına devam edeceğiz. O açıdan mayıs ayı bütçe sonuçları, yeniden yapılandırma düzenlemesi ve imar barışı düzenlemesi bu sene kamu maliyemize ve bu yolla ekonomimize çok ciddi bir destek verecek."

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Bütçe ilave gelir Maliye Bakanı Naci Ağbal tasarruf

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