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Bakan Ağbal'dan büyüme değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal: - "Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmelenmeyi sürdürerek 2018 yılına da hızlı bir giriş yapmıştır" - "Yatırım, istihdam ve ihracata yönelik verdiğimiz desteklerle üretim ve yatırım tarafında çarklar hızla dönmeye devam etmektedir"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmelenmeyi sürdürerek 2018 yılına da hızlı bir giriş yapmıştır." ifadesini kullandı.

Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 büyüdüğünü aktaran Ağbal, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 oranında gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bakan Ağbal, ekonominin sürükleyicisi iç talebin ilk çeyrekte güçlü seyrini sürdürdüğünü ve özel tüketim harcamalarının yüzde 11 arttığını, kamu harcamalarının ise yüzde 3,4 yükselerek ekonomik büyümeye sınırlı ancak pozitif katkı vermeye devam ettiğine işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl küresel çapta gerçekleşen senkronize büyüme ve uyguladığımız destekleyici makroekonomik politika adımlarıyla birlikte küresel çapta öne çıkan güçlü bir büyüme performansı ortaya koyan Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmelenmeyi sürdürerek 2018 yılına da hızlı bir giriş yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım, istihdam ve ihracata yönelik desteklerle üretim ve yatırım tarafında çarkların hızla dönmeye devam ettiğini vurgulayan Ağbal, "2017 yılında yüzde 7,3 ile güçlü bir büyüme performansı ortaya koyan yatırım harcamaları yılın ilk çeyreğinde de yüzde 9,7 artmıştır. Özellikle makine, teçhizat yatırımlarında geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren görülen güçlü artış ekonomimizin üretken yapısı için çok olumlu bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

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Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü (2)Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü (2)
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Anahtar Kelimeler:
büyüme GSYH Maliye Bakanı Naci Ağbal

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