Bakan Ağbal'dan muhalefete seçim vaatleri yanıtı

DENİZ ÇİÇEK - Maliye Bakanı Naci Ağbal, muhalefet partileri tarafından dile getirilen seçim vaatlerine ilişkin, "Öyle mal bildirimi açıklamakla bu işler olmuyor. Ülkenin mal bildirimini nereden nereye getireceksin, orada hesabın kitabın ne, bunları ortaya koymak lazım." dedi.

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütçe disiplininin önemine dikkati çekti.

Bütçede sahip olunan kazanımların aynen korunacağını belirten Ağbal, AK Parti'nin 16 yıldır bütçe yaptığını ve bunun ülkede hiçbir hükümete nasip olmadığını söyledi.

Muhalefetin her yıl başında, "Sizin bu bütçeniz ne olacak, tutacak mı acaba?" dediğini ancak her yıl sonunda da bütçe hedeflerini tutturduklarını vurgulayan Ağbal, uluslararası kuruluşlar ve kredi derecelendirme kuruluşlarının dahi ülke ekonomisinin en güçlü yönlerinden biri olarak bütçe disiplinini ve kamu maliyesi dengelerini gösterdiğini hatırlattı.

Ağbal, kamu maliyesindeki sağlamlığa işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize her zaman, 'Bütçe disiplinine ve kamu maliyesine uygun adımlar atmaktan asla vazgeçmeyin.' diyor. Geçmişte de zor zamanlar yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomiyle ilgili bir mesele olduğunda, hiç tereddüt etmeden atmamız gereken adımları atma noktasında bizi cesaretlendirdi." diye konuştu.