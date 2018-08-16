Bakan Albayrak 6 bin 100 yabancı yatırımcıya seslendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 bin 100 uluslararası yatırımcıyla yaptığı telekonferans görüşmesinde, "IMF ile herhangi bir görüşmemiz yoktur. Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi yabancı para fonlamalarımızı uluslararası piyasalardan sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Albayrak'ın, bugün yaklaşık 6 bin 100 uluslararası yatırımcıyla gerçekleştirdiği telekonferans görüşmesinde, Türkiye ekonomisinin öncelikleriyle kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlara ilişkin bilgi verdiği, yatırımcıların sorularını yanıtladığı belirtildi.

Açıklamada, Albayrak'ın yatırımcılara yönelik mesajlarına yer verildi.

Buna göre Albayrak, bugün içinden geçilen süreçte yaşanan dalgalanmaların ve karşılaşılan zorlukların farkında olduklarına işaret ederek, "Ülkemizin potansiyelini de biliyoruz. Atacağımız adımlarla süreçten daha güçlü çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

IMF ile herhangi bir görüşmelerinin olmadığını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti: