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Bakan Albayrak 6 bin 100 yabancı yatırımcıya seslendi

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 19:03 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "IMF ile herhangi bir görüşmemiz yoktur. Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi yabancı para fonlamalarımızı uluslararası piyasalardan sağlamaya devam edeceğiz" - "Mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz. Enflasyonla mücadelede para politikaları tek başına yeterli değildir. Merkez Bankasını mali politikalarla destekleyeceğiz" - "Bugün içinden geçtiğimiz süreçte yaşanan dalgalanmaların, karşılaştığımız zorlukların farkındayız. Ülkemizin potansiyelini de biliyoruz. Atacağımız adımlarla süreçten daha güçlü çıkacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 bin 100 uluslararası yatırımcıyla yaptığı telekonferans görüşmesinde, "IMF ile herhangi bir görüşmemiz yoktur. Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi yabancı para fonlamalarımızı uluslararası piyasalardan sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Albayrak'ın, bugün yaklaşık 6 bin 100 uluslararası yatırımcıyla gerçekleştirdiği telekonferans görüşmesinde, Türkiye ekonomisinin öncelikleriyle kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlara ilişkin bilgi verdiği, yatırımcıların sorularını yanıtladığı belirtildi.

Açıklamada, Albayrak'ın yatırımcılara yönelik mesajlarına yer verildi.

Buna göre Albayrak, bugün içinden geçilen süreçte yaşanan dalgalanmaların ve karşılaşılan zorlukların farkında olduklarına işaret ederek, "Ülkemizin potansiyelini de biliyoruz. Atacağımız adımlarla süreçten daha güçlü çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

IMF ile herhangi bir görüşmelerinin olmadığını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi yabancı para fonlamalarımızı uluslararası piyasalardan sağlamaya devam edeceğiz. Temel amacımız doğrudan yatırım çeken, bölgenin yatırım merkezi bir ülke olmaktır. Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle ilgisi yoktur. Bu durum tamamıyla politik gelişmeler ve yatırımcıların Türk bankacılık sektörüyle ilgili algılarındaki bozulmayla ilgilidir. Türkiye hiçbir zaman piyasa dışı kuralları hayata geçirmemiştir. Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmadı ve olmayacak."

- "Merkez Bankasını mali politikalarla destekleyeceğiz"

Albayrak, Türk bankacılık sisteminin sağlıklı ve güçlü olduğunu, açık döviz pozisyonu da bulunmadığını belirterek, sektörün mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede olduğunu bildirdi. Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadığına dikkati çeken Albayrak, "Bankacılık sektörüne destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Enflasyonu düşürmenin en önemli öncelikleri olduğunu aktaran Albayrak, mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istediklerini, enflasyonla mücadelede para politikalarının tek başına yeterli olmadığını, Merkez Bankasını mali politikalarla destekleyeceklerini belirtti.

Albayrak, para politikaları ve mali politikaların koordineli ve dengeli olması gerektiğinin altını çizerek, mali disiplinden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Yapısal reformları önceleyeceğiz. Mali disiplin ekonomimizin en temel çıpalarından biri olacak. Çok ciddi bir tasarruf politikasına gidiyoruz. Tüm bakanlıklara bu konuda hedefler verildi. Bunun yanında gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz. Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayacağız."

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