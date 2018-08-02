FİNANS

Bakan Albayrak: "(ABD'nin kararı) Yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacak."

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

Bakan Albayrak: "(ABD'nin kararı) Yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacak."


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ABD'nin yaptırım kararı berat albayrak

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