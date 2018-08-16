Bakan Albayrak, Alman Finans Bakanı Scholz ile görüştü

İstabul, 16 Ağustos (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile görüştü. İki bakan 21 Eylül’de Berlin’de bir araya gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan iki bakanın görüşmesi hakkında yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, bugün Almanya Finans Bakanı Sayın Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ABD’den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirilmiştir.
“Sayın Scholz, güçlü Türkiye ekonomisinin hem Almanya hem de Avrupa Birliği için büyük önem taşıdığını belirtmiştir. Bakanımız Berat Albayrak, Türkiye’ye karşı ABD tarafından başlatılan haksız tutum ve uygulamalar sonrası Almanya’dan gelen destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirmiş ve teşekkür etmiştir.
“Başta Sayın Şansölye Merkel olmak üzere Almanya ve AB makamlarınca yapılan açıklamaların, Türkiye ile Almanya ve AB arasındaki ilişkilerin geleceği açısından toplumdaki güveni artırdığına dikkat çekmiştir.
“Sayın Albayrak, bu süreçte Türkiye’ye verilen desteğin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde yeniden karşılıklı yapıcı bir yaklaşım ile pozitif sonuçlar alınabilecek bir dönem için de umut verdiğini dile getirmiştir.”
Bakan Albayrak, Alman Finans Bakanı ile görüştü
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